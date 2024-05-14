Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Devlette savurganlığa son garanti ödemeye devam!

AKP iktidarının tasarruf tedbirleri belli oldu. Ballı maaşa son verilirken, kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 yıl süreyle durduruldu. Servisler bile kaldırılırken,devletin kara deliği garantili ödemeler devam edecek.

EKONOMİK kriz sonrası AKP iktidarının kamuda tasarrufa gitmek amacıyla başlattığı çalışma dün kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nde AKP iktidarının bu zaman kadarki kamudaki savurganlığı ve ihtiyaç dışı harcamaları da gözler önüne serildi.

Pakette en dikkat çeken bir başka gelişme ise devlette ‘kara delik’ haline gelen ve Hazine’nin kasasından döviz olarak ödenen garanti ödemelerine ilişkin herhangi bir ibarenin yer almaması oldu. Yap-İşlet-Devret formülüyle yaptırılan köprü, otoyol, havalimanlarına yine kaynak aktarılacak. Yolcu ve araç geçiş garantili projelere yine devletin kasasından kaynak aktarılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında programa ilişkin genel çerçeveyi çizerken; Bakan Şimşek tedbirleri açıkladı. Paketle birlikte kamu harcamalarında verimliliğin esas alındığını söyleyen Yılmaz, tasarruf paketinin enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını da belirtti.

Hazırlıkları son aşamaya gelen genelge taslağının bu hafta içinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını kaydeden Yılmaz, "Tüm kamu kurumlar bu paketin içerisindedir. Tek istisna TBMM'dir" dedi.

Yılmaz “Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Az kaynakla daha çok proje yapacağız. Deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmayacağız. Kamunun tasarruf yapması daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacak” ifadelerine yer verdi.

Cevdet Yılmaz'ın ardından söz alan Bakan Şimşek de program önceliklerinin "fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve yapısal dönüşüm" olduğunu bildirdi.

Kamu tasarruflarında 8 öncelikli alana yoğunlaştıklarını kaydeden Şimşek, "Bu bizim ilk tasarruf paketimiz değil, son paket de olmayacak" ifadelerini kullandı. Şimşek, ilerleyen dönemlerde birçok yeni adım atılacağını da ekledi.

Şimşek ayrıca, tasarruf tedbirlerine uymayanların tespit edilmesi durumunda, "hesap sorma ve yaptırım süreci" olacağını bildirdi.

Bakan Şimşek "En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak. Enflasyonu düşük tek haneli rakamlara indirmek. Paketle ve yakında açıklayacağımız ilave tedbirlerle dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Paketi bu perspektifle hazırladık. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız. 3 önemli husus var. OVP'ye uygun olarak verimi artırmayı amaçlayarak tasarruf yapmayı amaçlıyoruz. Güçlü bir izleme ve raporlama olacak. Sonuncu olarak tüm kurumları kapsayacak." diye konuştu.

(AA)