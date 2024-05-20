Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Çalışma Bakanı Işıkhan emeklilerle dalga geçiyor

Bakan Işıkhan’ın emeklileri yönelik kamu kurumlarında yüzde 10-15 aralığında indirim sunan ‘yeni hizmet modeli'ne tepkiler sürüyor. STK temsilcileri, “Bakan emeklilerle dalga geçmiş” derken vatandaş ise “Emeklinin pazara bile çıkmaya parası yok” diye isyan etti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta 81 ilde Emekli Hizmet Masası kurulması, TCDD ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim, KYK yurtlarında yazın 1 ay ücretsiz, Emekli Kart ile ödenen faturalarda indirim, PTT Kargo ve PTTCELL'de indirimli hizmet ile kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirimli konaklama gibi uygulamaların yer aldığı emeklilere yönelik 'yeni hizmet modeli'ni açıklamıştı. İzmir’de ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler, Işıkhan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

"Bana göre Çalışma Bakanı emeklilerle bir yerde dalga geçmiş” diyen Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz, “Emekli evine götürecek ekmek parası bulamıyor. Torununa verecek parayı bulamıyorken emekli hangi trenle tatile gidecek de indirimden yararlanacak” diye sordu.

65 yaşın üzeri emeklilerin birçok indirimden zaten yararlandığını anımsatan Yılmaz şöyle devam etti:

“Ama hiçbir yere gidemiyor. Aldığı 10 bin lirayla mı gidecek? ‘Yurtlarda ücretsiz kalacak’ demiş. Ben merak ediyorum; hangi yurtlarda kalacak? Yurtlar zaten şu anda Suriyelilerle doldurulmuş, kalacak yer yok. Ben özellikle Ankara'ya gidince misafirhane olarak yer arıyorum kendime. Her yeri Suriyelilerle doldurulmuş, Suriyeliler ücretsiz kalıyor. Emeklilerimizin kalma şansı yok.

Emeklinin 10 bin lira aldığı maaşla telefonla konuşacak hali mi kalmış? Telefon parası 300-400 lira geliyor. Emekli, telefon kullanmamaya özen gösteriyor. Bu nedenden dolayı ben Çalışma Bakanı’nı asli görevine davet ediyorum. Emeklilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek için göreve davet ediyorum. Emeklilerimiz 10 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. İnsanca yaşayabileceği bir ücret verilmeli. ‘Oradan indirim yapıyorum, buradan indirim yapıyorum’ demek bize göre emeklilerle dalga geçmektir.

Bayram ikramiyesi diyorlar. 3 bin lira. 3 bin lirayla artık bir tavuk mu alınacak? Bin lira verildiği dönemde 960 liraydı bir kurban. Emekli bin lirayla kurban alabiliyordu. Şimdi 3 bin lira bayram ikramiyesi diyor. Oysa bir kurban 15-20 bin lira. O nedenle en düşük asgari ücret seviyesine emekli maaşları çıkarılmalı. Yılda dört maaş tutarında emekliye ikramiye verilmeli. Emekliler şu anda çay parası veremeyecek durumda oldukları için kafelerde, restoranlarda oturamıyor; parklarda oturuyor. İlk önce bunlara çözüm üretsinler. Ondan sonra indirimden, KYK'dan, yurtlardan yararlanacağını söylesinler."

Yılmaz, "Emekliler ne kadar güçlü olursa ne kadar örgütlü olursa hakkımızı almak için bir çözüm yolu üretmiş oluruz” diyen Yılmaz küm emeklileri 26 Mayıs'ta CHP tarafından Ankara'da düzenlenecek mitinge davet etti.

“Bizim sadaka kültürüne ihtiyacımız yok” diyen DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilci Sabahattin Yeşiltepe de, “Çalışma Bakanı herhalde bilmiyor. Zaten trenlerde 65 yaşta indirimler var. Belediyeler sağ olsun araçlarında, sularda indirim yapıyorlar. Demek ki bunları çok iyi araştırmamışlar. Onlar günü kurtarmak için yapıyorlar herhalde Söyledikleri de şu; işte size PTTCELL'de şu kadar indirim, işte otellerde bu kadar indirim yapacağız. Ya bıktık artık” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin insanca yaşamak istediğini vurgulayan Yeşiltepe, “İnsanca yaşamak için doksanlı yıllarda emekli maaşları yüzde 75'ti hesaplanırken. Hazine katkı payları vardı. Bunları versinler. Promosyonları bizi dilenci gibi bankalar arasına koşturtmasınlar. İntibak yasalarını çıkarsınlar. Hiçbir şey istemiyoruz. Sadece bunlar onların verecekleri şey onların sadakası olsun. Biz istemiyoruz böyle sadaka kültürü" diye konuştu. 11 milyon emeklinin 10 bin lira maaş aldığını belirten Yeşiltepe, “Bugün emekli arkadaşların çoğu torunlarını görünce kaçıyor. Görüyorsunuz pazarları. Saat beşten sonra çürük meyveleri, sebzeleri almaya çalışıyoruz” dedi.

Emekliler olarak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini de dile getiren Yeşiltepe, şöyle devam etti: "Biz emekliler olarak yılgınlık içerisinde değiliz tabii. Durmadan anlatıyoruz, 16 milyonuz. 16 milyon arkadaşla karınca misali gibiyiz. Yangına damlayla su atmaya gidiyoruz, yapacağız. Çünkü 31 Mart'ta gördük emekler sarı kartı gösterdi. Bundan sonra kırmızı kartı da göstereceğiz onlara. Biz emekliler olarak hiçbir zaman yılmadık. Mücadelemize bir şekilde devam ediyoruz.

Çünkü bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı ki. 10 bin lirayı mı kaybederiz? Kaybolsun, yok olsun bunlar. Yani 10 bin lirayla ne oluyor? Kirada oturamıyoruz, bırakın kendimize, çocuğumuza bir şey alamıyoruz. Biz bu örgütlü gücümüzle mutlaka onları devireceğiz. Bunun başka yolu yok. Çünkü biz açız. Bu açlığımızı örgütlü mücadelemizle yenerek onları da iktidardan edeceğiz. Onları da mutlaka hak ettikleri yerlere göndereceğiz diyorum."

Fatih Özkılınç (ANKA)