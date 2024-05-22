Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Sanki altın satıyoruz: Çeyrek karpuz 55 lira!

Pazarcılar da emekliler kadar sıkıntıda. Vatandaşın karpuz almaya gücünün yetmediğini söyleyen esnaf, “Çeyrek karpuzun fiyatı 55 lira. Bunu bile alamayan var. Sanki altın satıyoruz” diyerek dert yandı.

SİNOP’ta pazarcılık yapan Hakan Yıldırım, "İnsanlar karpuzları artık çeyrek de alamıyor. Emekli kesimin durumu içler acısı. Çeyrek karpuzlar bile 55 lira. Sanki altın tartıyoruz" dedi.

Alışveriş için pazara gelen Naim Servet Akpınar, "Fiyatlar korkunç. 2 hafta evvel aldığım muz 70 lirayken şimdi 100 lira. 10 bin lira maaşla pazara geliyoruz. İstediklerimizi karşılamak mümkün değil" diye konuştu.

Sinop’ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan pazarcılarla alışveriş için gelen vatandaşlar hayat pahalılığından yakındı.

Sadık Baş: (Esnaf) "Geçen yıl ile bu yılı kıyaslamak mümkün değil. Sattığımızı aynı fiyata geri koyamıyoruz. Yetişemiyoruz. Bilmiyorum bu nereye kadar gidecek? Kim ne zaman dur diyecek bilen yok. Satmak marifet değil, yerine koymak marifet şu anda. Çok büyük problemlerimiz var. Fiyatlara yetişemiyoruz. Bu sefer müşteri de tedirgin oluyor. Ne alacağını, ne yapacağını bilemiyor.

Esnafın durumu gerçekten çok vahim. Bir an önce devletimizden bu işlere bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Böyle bir boşlukta sürüklenip gidiyoruz. Emekliyi zaten sormaya gerek yok. Bugün 10 bin lira maaşla pazara mı çıkacak, elektriğini, suyunu mu ödeyecek?

Bir de kirada olduklarını düşünürsek konuşmaya gerek bile yok. Müşteri ister istemez tepki veriyor çünkü geçen seneyle kıyasladığın zaman bu sene daha fazla tepkili. Bir kısmını bize, bir kısmını da hükümete yansıtıyor. Tepkiler ister istemez büyük."

Alaattin Duman: (Pazarcı) "Pazarda ekonomik şartlar hiç iyi değil. Mazot yine pahalı. Hiçbir değişiklik yok. İnsanların alım gücü kalmadı. Emekliye 10 bin lira para veriyorlar. Ev kirası mı versinler, çocuk mu okutsunlar? Millet ne yapsın? Herkes zor durumda. Bir esnaf olarak biz de zor durumdayız. Pazarda kimse yok. İnsanlar hep yarım kilogram alıyor. Vatandaşta para yok. Onlar da olacak ki, biz iş yapacağız.

Hayat şartları şu durumda çok zor. Bir emeklinin maaşı asgari ücret kadar olması lazım ki, emekli kendini idare edebilsin. Yine de yetmez ama en azından kendini idare eder. Bu şartlar altında 10 bin lirayla geçinmek zor. Bir de ev kiraysa, 2 de çocuk varsa çok zor. Ben kendi şahsıma konuşacak olursam, ben tek çalışıyorum. Emekliyim ama yetmiyor. Gelip burada günlük çalışıyorum. Ortam berbat bir durumda."

Hakan Yıldırım (Pazarcı): "İnsanlar karpuzları artık çeyrek ve yarım satın alıyor, hatta birçoğu alamıyor. Emekli kesim zaten hiç alamıyor. Emeklinin maaşına zam yapın. Biz de rahat bir şekilde bütün karpuz satalım. 3 sene önce karpuz 40 liraydı, şimdi 185 lira. Kim alacak bunu? Çeyrek karpuzlar bile 55 lira. Sanki altın tartıyoruz."

Naim Servet Akpınar: (Emekli) "Fiyatlar korkunç. 2 hafta evvel aldığım muz 70 lirayken şimdi 100 lira civarında. 10 bin lira maaşla pazara geliyoruz. İstediklerimizi karşılamak mümkün değil. Bir kalıp peynir 270 lira."

Necati Arslan: (Emekli) "Emekliyim, fiyatlar yüksek. Geçen yıl fiyatlar yüzde 50 daha ucuzdu. Kavun aldım 60 lira verdim. Geçen yıl 30 liraydı. Bu ekonomiden memnun olmak mümkün değil."

(ANKA)