Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Okullara ”tasarruf” talimatına tepki: Öğretmenin içtiği bir bardak çaya göz diktiler

Safranbolu Millî Eğitim Müdürlüğü’nce enerji tasarrufu kapsamında alınan karar doğrultusunda okullara gönderilen yazıda "ısıtıcı ve çay makinesi" kullanımının yasaklanması istendi. Eğitim-İş Karabük İl Başkanı Çelik “Bir bardak çayla mı tasarruf olur makam araçlarıyla mı” diye sordu.

İKTİDARIN yürürlüğe koyduğu “Kamuda Tasarruf Tedbirleri” adı altında alınan önlemler tepki çekmeye devam ediyor. Kamu çalışanlarının servis gibi temel hakları kaldırılırken Karabük Safranbolu Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “tedbir” olarak açıkladığı ilk iş öğretmenlerin okullarda içtiği çay oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında okullara gönderdiği yazıda “ısıtıcı çay makinesi” kullanılmamasını istedi. Kamu binalarında su ısıtıcısı ve çay makinesi gibi cihazların kullanılmaması, konunun kurum amirleri tarafından hassasiyetle takip edilmesi, azami tasarruf tedbirlerine riayet edilmesi ve gerekli denetimlerin yapılması istenen karara Eğitim-İş Karabük İl Başkanı Zeki Çelik tepki gösterdi.

“Zaten çayımızı, şekerimizi, kahvemizi evimizden getiriyoruz. Her zaman olduğu gibi memurdan, emekçiler üzerinden tasarruf etmeye çalışıyorlar. Dinlenme anımızda, tenefüste içtiğimiz çaya, kahveye göz diktiler” diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonomiyi bizim sırtımıza yüklemeye çalışıyorlar. Bu tasarruf kararı, karşısında bütün öğretmenler odası şaşkınlık yaşıyor. Üyemiz olan da olmayan da herkes kaymakamlık kararına tepkili. Bu bizim keyfimiz değil.

Kırk dakika ders anlatıyoruz, boğazımızın rahatlamasına bile karşılar. Bir bardak çayla mı tasarruf olur makam araçlarıyla mı? Bir fincan kahveyle mi tasarruf olur, yazlık kışlık saraylarla mı? Bir bardak çayla mı tasarruf olur vergi aflarıyla mı? Burada fatura yine eğitim emekçilerine kesilmiş durumda. Bu genelgenin bir an önce geri çekilmesini talep ediyoruz."

Daha önce Türkiye genelinde okullarda çay ve ısıtıcı gibi makinelerin kullanılmamasına yönelik girişimler olduğunu söyleyen Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da şöyle konuştu:

“Sadece kantinlerden çay alınması uygulaması yapılmak istendi. Tasarrufa buradan başlayamazsınız. Tasarruf adı altında öğretmenin içtiği çaya, bir bardak suya göz diktiler. Emekçiden, memurdan, dar gelirliden tasarruf etmeleri isteniyor ama ülkenin kaymağını yiyenlerden bir beklenti içerisine girilmiyor. Kendini cumhurbaşkanı gören kaymakamlar çok fazla. Bu tavrı doğru bulmuyoruz. Öğretmenlere ‘yaya gidin, çay içmeyin, ekmek yemeyin’ deniyor. Böyle tasarruf olur mu?”

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası da “Kamu emekçisinin, asgari ücretle geçinen milyonların lokma haline gelen ekmeğine dahi göz dikenler durur mu? Öğretmenin çay makinesine göz dikmişler. Kamuda tasarruf değil, eşit bölüşüm ve halk için bütçe istiyoruz. Anayasanın ve yasaların tanınmadığı, adil bir bölüşümün olmadığı bir düzende, tasarruf halka yönelik hizmetsizliğe ve işsizliğe dönüşür. Kabul etmiyoruz” açıklaması yaptı.

Ogün Akkaya (ANKA)