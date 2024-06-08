Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

KÖTÜ EKONOMİ YÖNETİMİ HALKA HAYATI ZEHİR ETTİ

Türkiye’de yurttaşların yüzde 73,1’i para biriktiremiyor. Para biriktiremediğini belirtenlerin yüzde 49,8’i tasarruf edecek gelirinin olmadığını söylüyor. Vatandaşların yüzde 22,3’ü giyimden, yüzde 14,6’sı elektrikten yüzde 9,8’i gıdadan kısıyor.

İKTİDARIN ekonomi politikaları sonucu her geçen gün güne eriyen alım gücü ve yüksek enflasyon nedeniyle insanların en büyük derdi ekonomik olarak ay sonunu getirebilmek olmuş durumda. Birikim yapmak, ev sahibi olabilmek, tatile gidebilmek ise artık oldukça zor. Areda Piar Araştırma Şirketi’nin yaptığı ‘Tasarruf Araştırması’ anketi de bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde bin 534 katılımcıyla yapılan araştırmaya göre, halkın ekonomik durumu şöyle:

Halkın yüzde 73,1’i para biriktiremiyor ve yüzde 70,4’üne göre Türkiye’de tasarruf yapmak çok zor. Para biriktiremediğini belirtenlerin yüzde 49,8’i tasarruf edecek gelirinin olmadığını söyledi.

Araştırmada katılımcılara en çok hangi alanlarda tasarruf yaptıkları da soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 22,3’ü giyim ve ayakkabıdan, yüzde 16,1’i eğlence ve sosyalleşme masraflarından kısarak tasarruf yaptığını belirtti. Yüzde 14,6’sı elektrik kullanımı, yüzde 12,3’ü su kullanımı, yüzde 9,8’i gıdadan ve yüzde 8,8’i her alanda tasarruf yaptığını söyledi. Ayrıca yüzde 3,8’i hediye ve bahşiş masraflarında, yüzde 2,8’i doğalgaz kullanımında, yüzde 2,3’ü kişisel bakım masraflarında, yüzde 1,8’i konut masraflarında ve yüzde 0,7’si sigorta masraflarında tasarrufa gidiyor.

Tasarruf yapma imkânı olsa yüzde 44,7’si fiziki altın (yastık altı birikim, altın, ziynet) ile yatırım yapmayı tercih edeceğini belirtti. Yüzde 25,3’ü döviz (Euro, dolar vs.), yüzde 22,5’i altın, yüzde 21,8’i Türk lirası mevduat (Faiz geliri), yüzde 8’i Borsa İstanbul, yüzde 6,6’sı katılım hesapları (Faizsiz birikim hesapları), yüzde 4,5’i döviz mevduat (Faiz geliri), yüzde 3,7’si bireysel emeklilik hesapları, yüzde 1,8’i kripto para piyasasını tercih edeceğini ifade etti.

Halkın yüzde 46,5’i kişisel mali durumunun kötü olduğunu ifade etti. Ne iyi ne kötü diyenlerin oranı ise yüzde 42,2. Kişisel mali durumu iyi olanların oranı yüzde 11,3 olarak belirlendi.

Halkın yüzde 46,5’i kişisel mali durumunun kötü olduğunu ifade etti. Ne iyi ne kötü diyenlerin oranı ise yüzde 42,2. Kişisel mali durumu iyi olanların oranı yüzde 11,3 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 53,3’üne göre Türkiye’nin mevcut ekonomik durumu, tıpkı kişisel mali durumu gibi kötü. Ne iyi ne kötü diyenlerin oranı yüzde 15,8 iken ülkenin ekonomisiyle ilgili iyimser olanların oranı yüzde 30,9 olarak araştırmaya yansıdı.

Katılımcıların yüzde 50,7’si artık tatile gitmediğini ifade etti. Bununla birlikte yüzde 31,7’si bütçesi daha uygun yerleri tercih ettiğini belirtirken yüzde 11,1’i tatil planlamasında herhangi bir değişim yaşamadığını söyledi. Tatil süresini daha kısa tutarak tasarruf ettiğini belirtenlerde toplumun yüzde 6,5’ini oluşturdu.

Kadir OK