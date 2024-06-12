Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Gelir azaldıkça fakirlerin SOFRASI DA KÜÇÜLDÜ!

TÜRKİYE istatistik Kurumu (TÜİK) hane halkı Bütçe Araştırması’nın 2023 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de ‘en zengin’ ve ‘en fakir’ arasında gıda harcaması farkı yüzde 22’ye dayandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde geçen sene hanehalklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmı yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamalarına ayrıldı.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük pay ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler aldı. En düşük gelir grubunda yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %36,6 pay ayırırken bu oran en yüksek gelir grubunda yüzde 14,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2023 yılı sonuçlarını önceki gün açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalarda en yüksek payı yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamaları aldı.

İkinci sırada yüzde 21,9 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırada ise yüzde 20,6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 1,9 ile eğlence, spor ve kültür harcamaları oldu.

Hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması, 2023’de 24 bin 383 TL ve eşdeğer fert başına 12 bin 521 TL lira olarak tahmin edildi.

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 22,8, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,2 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 18,9 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 27,3, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 19,5 pay ayırdı.

Açıklanan verilere göre, en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 36,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 29,2, ulaştırma harcamalarına yüzde 8,8 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5,4 pay ayırdı.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına yüzde 28,3, konut ve kira harcamalarına yüzde 21, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 14,5 ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarına yüzde 6,9 pay ayırdı.

Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2023 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 31,8, ulaştırma harcamalarına yüzde 18,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16,3 pay ayırdı.

Büyüklüğü 7 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 30,2, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,9 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,9 pay ayırdı.

Kadir OK