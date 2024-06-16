Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Kurbanlıklara bakan çok ama, alan çok az!

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Üzülerek ifade edeyim, yetiştiricilerin bugüne kadar ortalama satış oranı yüzde 20 civarında. Bu sonuç bizi tatmin etmiyor” dedi. Yüksek enflasyon¸ bu yıl üreticiyi de, tüketiciyi de mağdur etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, vatandaşların alım gücünün düşmesinin etkisiyle kurbanlık satışlarının da düştüğünü söyledi.

Çelik “Üzülerek ifade edeyim, yetiştiricilerin burada bugüne kadar ortalama satış oranı yüzde 20 civarında. Bu sonuç bizi tatmin etmiyor” dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, vatandaşlara kurbanlık satın alacaklara çağrı yaparak, “Kurbanın alınacağı adres kurban pazarlarıdır. Almak isteyen her vatandaşımız gelip kurbanını gönül rahatlığıyla bu pazarlardan alabilir” dedi.

“Üzülerek ifade edeyim, yetiştiricilerin burada bugüne kadar ortalama satış oranı yüzde 20 civarında. Bu sonuç bizi tatmin etmiyor” diyen Çelik, vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle pazarlarda durgunluk yaşandığına işaret etti.

Çelik, bazı marketlerde yapılan kurbanlık satışlarının da durumu olumsuz etkilediğine dikkati çekti. Öte yandan Trabzon’da kurban pazarına hayvanlarını getiren üreticiler satış yapamadıklarından, vatandaşlar da maaşlarının kurban almaya yetmediğinden yakındı.

Kurbanlık satan Metin Yıldız, “Maalesef hiçbir emeğimizin karşılığını da alamıyoruz. Örneğin, şu çadırın masrafı en az 70 bin lira. Ancak bayram öncesi Sayın Cumhurbaşkanı iki tane gemi getirip limana hayvan ithal etti. Erzurum, Ardahan ve Gümüşhane illerinden gelip Trabzon Kurban Pazarı’nda hayvanlarını satmak isteyen besiciler hayvanlarını satamayınca fiyat indirimine gittiler ancak yine de satış yapamayınca hayvanları ellerine kaldı."

Erzurum’dan Trabzon’a hayvanlarını getiren ancak beklediği satışı yapamayan Metin Yıldız, şunları söyledi: “Şu son günlerde malın yüzde 80’i duruyor. Trabzon’dayım, kendim Erzurumluyum. Aslında burada kamu görevi görüyoruz ama maalesef hiçbir emeğimizin karşılığını da alamıyoruz. Örneğin, şu çadırın masrafı en az 70 bin lira. Ancak bayram öncesi Sayın Cumhurbaşkanı iki tane gemi getirip limana hayvan ithal etti. Bu bir infial yarattı, mal elimizde kaldı. Madem ki bu dereceye getirdiyse üreticiyi öldürdüyse, o zaman elimizden tutsun ya da hayvancılığı bitirelim. Şimdi kurban elimizde kaldı. Erzurum’dan buraya bir kamyon tutmaya kalksam 40 bin lira, 40 da verdim, geldim 80 bin lira.”

Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin de bilgi veren Çelik, şunları kaydetti: “Kurbanlıklar hastalıklı olmayacak. Küçükbaş hayvanın kurban edilebilmesi için bir yaşında olması lazım.

Eğer bir yaşında değilse, fiziki yapısı itibarıyla bir yaşındaki hayvanla örtüşüyorsa kurban edilebilir. Ayrıca hayvanların kulak küpesi olması lazım “ diye konuştu.

(DHA)