Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ bugün, "Ekonomik çöküşün faturası vatandaşa" başlığıyla çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

1a.jpg

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

ÇALIŞAN VE EMEKLİNİN CEBİNDEKİ PARA YOK OLDU!

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının "Halkın hissettiğinden çok uzak" olduğuna dikkat çeken DİSK- AR "Mahkeme kararına rağmen madde fiyatları açıklanmıyor. Çalışan ve emekli kesimin cebindeki para eriye eriye yok oldu. Enflasyonu emekli ve yoksullar derinden hissediyor" değerlendirmesini yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DISK) Araştırma Merkezi DISK-AR, TÜİK'in önceki gün açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdi. TUIK verilerine göre TÜFE'deki değişim 2023 Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 3,43, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26, bir önceki yılım aralık ayına göre yüzde 55 ve bir önceki yıIın aynı ayına göre yüzde 61,36 oldu. Sadece dört aylık tüketici enflasyonu yüz de 29,4 oldu.

"Yılın ikinci yansı için memur maaşlanına ve emekli aylıklarına yapılan zam eridi. Resmi enflasyondaki tırmanış sürüyor" değerlendirmesini yapan DISK- AR, "TÜİK, Ekim 2023 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 71,99 olarak açıkladı. Ancak bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bir oran. TÜIK, DISK tarafından açılan ve kazanılan davaya rağmen yargı kararını uygulamıyor ve mad- de fiyat listesini açıklamıyor. Madde fiyatları halen karartılmış durumda. Bu nedenle enflasyon oranını hesaplanmasına kaynak teşkil eden madde fiyat listesi görülemiyor" ifadelerini kullandı. DISK-AR'ın değerlendirmesinde "Açıklanan resmi rakamlar üzerinden yaptığımız hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 72 olarak gerçekleşirken, emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 88,4 oldu. Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gide enflasyonu yüzde 82,1 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 94,1 ve en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 113 olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi. Açıklamada şunlar vurgulandı:

"Yüksek gelir gruplarının daha düşük enflasyon hissettiği görülüyor. Dördüncü (yüksek) yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 68,8 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 52,4 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 113 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 52,4 oranında kaldı. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor."

5-002.gif

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bacadan çıkan yangında evin çatısı alev alev yandı Gündem
Bacadan çıkan yangında evin çatısı alev alev yandı
Günlerdir aranıyordu vahşet ortaya çıktı. Yakılmış cesedi bulundu. Çok sayıda gözaltı var Gündem
Günlerdir aranıyordu vahşet ortaya çıktı. Yakılmış cesedi bulundu. Çok sayıda gözaltı var
Sokakta yürüyen hamile kadının başına köpek düştü Dünya
Sokakta yürüyen hamile kadının başına köpek düştü
Kocasının yanında üstsüz güneşlendi. O anlar olay oldu Magazin
Kocasının yanında üstsüz güneşlendi. O anlar olay oldu
ABD'de Filistin'e destek gösterileri sürüyor Dünya
ABD'de Filistin'e destek gösterileri sürüyor
Asgari ücrette detaylar netleşti! Pazarlık bu rakam ile başlayacak Ekonomi
Asgari ücrette detaylar netleşti! Pazarlık bu rakam ile başlayacak
Kurultay zaferi sonrası Özgür Özel pazartesiyi işaret etti Gündem
Kurultay zaferi sonrası Özgür Özel pazartesiyi işaret etti