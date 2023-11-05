Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

ÇALIŞAN VE EMEKLİNİN CEBİNDEKİ PARA YOK OLDU!

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının "Halkın hissettiğinden çok uzak" olduğuna dikkat çeken DİSK- AR "Mahkeme kararına rağmen madde fiyatları açıklanmıyor. Çalışan ve emekli kesimin cebindeki para eriye eriye yok oldu. Enflasyonu emekli ve yoksullar derinden hissediyor" değerlendirmesini yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DISK) Araştırma Merkezi DISK-AR, TÜİK'in önceki gün açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdi. TUIK verilerine göre TÜFE'deki değişim 2023 Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 3,43, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26, bir önceki yılım aralık ayına göre yüzde 55 ve bir önceki yıIın aynı ayına göre yüzde 61,36 oldu. Sadece dört aylık tüketici enflasyonu yüz de 29,4 oldu.

"Yılın ikinci yansı için memur maaşlanına ve emekli aylıklarına yapılan zam eridi. Resmi enflasyondaki tırmanış sürüyor" değerlendirmesini yapan DISK- AR, "TÜİK, Ekim 2023 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 71,99 olarak açıkladı. Ancak bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bir oran. TÜIK, DISK tarafından açılan ve kazanılan davaya rağmen yargı kararını uygulamıyor ve mad- de fiyat listesini açıklamıyor. Madde fiyatları halen karartılmış durumda. Bu nedenle enflasyon oranını hesaplanmasına kaynak teşkil eden madde fiyat listesi görülemiyor" ifadelerini kullandı. DISK-AR'ın değerlendirmesinde "Açıklanan resmi rakamlar üzerinden yaptığımız hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 72 olarak gerçekleşirken, emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 88,4 oldu. Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gide enflasyonu yüzde 82,1 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 94,1 ve en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 113 olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi. Açıklamada şunlar vurgulandı:

"Yüksek gelir gruplarının daha düşük enflasyon hissettiği görülüyor. Dördüncü (yüksek) yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 68,8 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 52,4 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 113 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 52,4 oranında kaldı. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor."