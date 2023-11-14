Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

15 milyon emekli açlığa mahkûm hale getirildi!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartların faturasının emekliye ödetildiğine dikkat çekerek, "Açlık sınırının ve asgari ücretin neredeyse yarısı kadar bir aylıkla, geçinmenin imkanı kalmadı. Hükümet 15 milyon emekliyi açlığa mahkûm etti” dedi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, enflasyon karşısında eriyen aylıklarla emeklinin açlığa sürüklendiğini ifade etti. En düşük emekli aylığının günün gerçeklerine uygun olarak asgari ücret seviyesine çekilmesi ve yüksek prim ödeyerek emekliliği hak etmiş vatandaşların da aynı şekilde mağduriyetinin giderilmesini isteyen Ergün, şunları dile getirdi:

"En düşük emekli ödemesinin 7 Bin 500 TL'ye yükseltildiği nisan 2023 ayında, ödenen bu rakamla emekli 6,02 gram 24 ayar altın alabiliyordu. 30 Nisan 2023 tarihinde altının gram fiyatı bin 246,26 TL idi. 30 Ekim 2023 tarihinde ise 24 ayar altının gram fiyatı bin 820,53 TL'ye yükseldi. Bu durumda en düşük emekli ödemesi olan 7 bin 500 TL ile sadece 4,12 gram altın alınabiliyor. Yani, artışın yapıldığı nisan 2023 ayından bu yana geçen 6 aylık süreçte emeklinin gelirinden 2 gram altın buhar olup uçmuş. Bir başka ifadeyle; en düşük emekli ödemesinin alım gücü, geçen 6 aylık dönemde, yüzde 31,56 oranında erimiş demektir. Yani 3'te 1'i buhar olmuş demektir.”

Emeklilerin açlık ve sefaletle boğuşur hale geldiğini vurgulayan Ergün, “İğneden ipliğe her şeye zam geldiği bir dönemde, temmuz ayında yapılan yüzde 25 oranındaki zammın da yaklaşık 6 milyon emeklimizin kök ücretlerini 7 bin 500 TL'nin üzerine çıkaramaması sonucu, emekli ciddi bir kayba uğramıştır. Diğer taraftan; memurlara yapılan 8 bin 77 TL tutarındaki ek ödemenin de emeklilerimize yansıtılmaması neticesinde, emeklilerimiz ne yazık ki; açlık ve sefaletle boğuşur hale gelmiştir” dedi.

Çalışan ve devlete vergi ve karşılığı olmayan prim ödeyen emeklilerin adeta cezalandırıldığını ifade eden Kazım Ergün, şöyle konuştu: “Bugünlerde ödemesi başlayan ve sadece çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL'lik tutar için uyarılarda bulunmuş ve en düşük 10 bin TL olması gerektiğini ve bütün emekliler ile onların dul ve yetimlerine seyyanen ödenmesi gerektiğini ifade etmiştik. Çünkü bu ödeme, sadece 100 yılda bir yapılmış olan bir ödemedir. Adı bile konulamamış olan bu ödeme, emeklilerimiz arasında; çalışan-çalışmayan ayrımını gündeme getirmesiyle bir ayrımcılığa da sebep olmuştur.

Çalışan ve bu yüzden devletimize vergi, sigorta kurumumuza karşılığı olmayan bir prim ödeyen emeklilerimiz adeta cezalandırılmıştır. Bu yaşananlar emeklilerimiz tarafından adil ve hakkaniyetli bulunmamıştır. Giderek ağırlaşan yaşam mücadelesindeki emeklilerimiz, yalnız olmadıklarını hissetmek ve yüce devletimizi, bütün siyasilerimizi yanlarında görmek istemektedirler. Temennimiz, yaşanan ekonomik krizin faturasının artık emekliye kesilmemesi, en düşük emekli aylığının, günün gerçeklerine uygun olarak asgari ücret seviyesine çekilmesi ve yüksek prim ödeyerek emekliliği hak etmiş vatandaşlarımızın da aynı şekilde mağduriyetinin giderilmesidir. Emeklilerimizin bekleyecek takati olmadığı gibi; artık umutları da tükenmekte ve adil bir yaşam standardına erişme inancı da kalmamaktadır.”