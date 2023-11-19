Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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YAŞADIĞIMIZ KONUT KRİZİ İNSANİ KRİZE DÖNÜŞMEK ÜZERE

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve şehir plancısı Dr. Buğra Gökçe, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de derinleşen konut krizine işaret ederek "Asgari ücretli maaşıyla ev kirasının sadece yüzde 67'sini ödeyebiliyor. Yaşadığımız konut krizi artık bekamızı etkileyecek bir insani krize dönüşmek üzere" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve şehir planlaması Buğra Gökçe, İstanbul'da derinleşen konut krizine ve sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konut satışlarının giderek düştüğünü ve konut krizi derinleştiği- ne işaret eden Gökçe, şunları dile getirdi:

"Ekim ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında düştü. Türkiye'de 1 yıl- da ortalama konut fiyatlan yüzde 103 oranında arttı. İstanbul’da artış yüzde 89,6 olurken, Ankara'da konut fiyatlan yüzde 121,1, yüzde 98, Antalya'da yüzde 91, Adana’da yüzde 747, Muğla'da yüz- de 110, Trabzon'da yüzde 99,3 oldu. Konut fiyatları artarken konut kira bedelleri de artış gösterdi. Türkiye'de kira bedeli 1 yılda yüzde 127,8 arttı. İstanbul'da artış yüzde 91, Ankara'da yüzde 178, İzmir'de yüzde 131 oldu."

Asgari ücretinin kirasını karşılayamaz hale geldiğini vurgulayan Gökçe, "İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun kirası ortalama 17 bin 111 lira. Asgari ücretli tüm maaşıyla kiranın sadece yüzde 67 'sini karşılayabiliyor" bilgisini paylaştı. Konut kredilerindeki artışa da vurgu yapan Gökçe, "Türkiye'de 100 metrekarelik ortalama konut fiyatı 3 milyon 40 bin lira. Kamu bankalrından 120 ay vadeli 2,5 milyon lira kredi alınması halinde taksit bedeli ayda 98 bin 258 liraya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yüzde 90'nin böyle bir krediyi geri ödeme imkânı bulunmuyor" dedi. Gökçe, konut krizinin derinleştiğini belirterek, "Konut fiyatlarının ve kiraların yükselişi nedeniyle, çalışanlar, emekçiler ev sahibi olamıyor, mülksüzleşiyor. Artan ihtiyaçlar nedeniyle konutları satarken, satılan konutları yabancılar veya zaten birden fazla konutu olan yüksek sermaye sahipleri alıyor. Konut sahipliği oranı bu yüzden 2002 yılındaki yüzde 73 seviyesinden yüzde 56'ya düştü" dedi. Konut sahibi olmanın zorlaştığını belirterek, "Türkiye'de hane halkı ortalama geliri aylık 8 bin 201 lira. Ortalama hane halkının 1 yıllık geliri konut kredisinin 1 aylık taksitini ödemeye ancak yetiyor dedi. Derin mülksüzleşmenin yoksulluğu da artırdığını vurgulayan Gökçe özellikle yeni işe başlayan, asgari ücretlilerin, kamu memurlarının ve ücretlilerin büyükşehirlerde barınma imkanının kalmadığını" dile getirdi. Ev almak bir tarafa, ev kiralamanın bile gittikçe imkânsız hale geldiğine işaret eden Gökçe, "Bu yüzden İstanbul'dan Anadolu'ya göç hızlanıyor" değerlendirmesini yaptı. Gökçe, büyükşehirlerde istihdam krizi yaşandığını belirterek, "Büyükşehirlerde yaşanan konut krizinin iki yönü var. Birincisi üretim ve hizmet sektörü gibi kritik sektörlerde istihdam altında olanlar elde ettikleri gelirle geçinemedikleri için başka şehirlere göç ederken, istihdam ve üretim yaratan önemli sektörlerimiz de üretimi etkileyecek ciddi bir istihdam krizi ile karşı karşıya kalıyor" dedi. IBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe, konut fiyatlarındaki artışın çalışanları, emekçileri, emeklileri afet riski yüksek konutlarda, tabutlarında yaşamaya mahkûm ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Yeni konutlara taşınama- yanlar ölebileceklerini bile bile yüksek riskli konutlarda kalmaya devam ediyorlar. Bu da şehirlerimizin afet direncini zayıf kalıyor. Bir afetin yaşanması halinde sadece İstanbul’da 4,5 milyon vatandaşımız barınma krizi ile karşı karşıya kalacak. Ülkemizin milli egemenliğini bile etkileyecek büyük bir beka sorunu ile karşı karşıyayız."