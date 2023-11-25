Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Gıda enflasyonu vatandaşın cebinden yemeyi sürdürüyor

Son 41 aydır yaşanan kesintisiz artışla gıda fiyatları yüzde 531 oranında arttı. Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için 2023’nü kasım ayında 631 lira ödendi.

BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın araştırması vatandaşın yüksek gıda enflasyonu nedeniyle artan endişesini bir kez daha gösterdi. KAMUAR, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Kasım 2023 sonuçlarını açıkladı.

“Halkın enflasyonu” araştırmasına göre dünya genelinde uzun bir süredir düşmeye devam eden ve geçtiğimiz ay Mart 2021’den beri en düşük düzeyine inen dünya gıda fiyatları Türkiye’de ise artmaya devam ediyor. Kasım ayında gıda fiyatları yüzde 2 oranında artarken son bir yıllık artış ise yüzde 104.1 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en son açıkladığı tüketim harcamalarıyla ilgili istatistiklere göre en zengin yüzde 20’lik kesim tüketim harcamalarının yüzde 16,6’sını gıda için ayırırken, en yoksul yüzde 20’lik kesimin tüketim harcamalarından gıdaya ayırdığı pay yüzde 35,8’e kadar çıkıyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarında Türkiye’de son 41 aydır yaşanan kesintisiz artış en fazla sabit gelirli ve yoksul kesimleri olumsuz etkiliyor.

İktidarın yanlış ekonomik politikaların gıda fiyatlarında tetiklediği artış, ülkedeki açlık ve yoksulluk riskini giderek daha da büyütüyor. İktidarın, ancak seçimden sonra zımnen “akıl dışı” ilan ettiği yanlış para ve kur politikasının faturasını yoksullar, sadece gıdada değil diğer harcamalarında da yüksek enflasyon yoluyla ödemeye devam ediyor.

Türkiye’nin, bu yanlış politikalarla yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları yüzde 531 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl kasım ayında 631 lira ödemek zorunda kaldılar. 2022’de yüzde 179,3’e kadar yükselen gıda fiyatlarındaki yıllık enflasyon bu yıl haziran ayına kadar baz etkisiyle, diğer bir ifadeyle bir önceki yılın aynı aylarında gıda fiyatlarında yaşanan artışın bu yılın aynı ayındaki artıştan yüksek olması nedeniyle düşüş eğilimindeydi.

Ancak bu yıl temmuz ayından başlayarak aylık artışlar yeniden önceki yılın aynı ayındaki artış oranının üzerinde seyretmeye ve dolayısıyla da yıllık enflasyon yeniden yükselmeye başladı. Haziranda yüzde 80,5’e indikten sonra temmuzda yüzde 92,2’ye çıkan gıdadaki yıllık enflasyon, ağustosta yeniden yüzde 100’ün üzerine yükselmişti. Eylülde yüzde 107,1’e ekimde yüzde 108,2’ye çıktı. Kasımda ise yüzde 104,1’le üç haneli oranlarda kalmaya devam etti. Kasımda, sebze ve et -balık dışındaki tüm harcama gruplarında fiyatlar bir önceki aya göre arttı. Ekmek, pirinç, un bulgur grubu ile süt ve süt ürünleri, yağ, meyve, bakliyat gibi gıda maddelerinde önceki aya göre önemli artışlar yaşandı.

Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları kasımda bir önceki aya göre ortalama yüzde 2 oranında artarken, et ve balık grubu fiyatları değişmedi. Et ve balık fiyatlarında yılbaşından bu yana yaşanan artış yüzde 121,5 oldu. Kasımda önceki aya göre süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu harcamaları yüzde 4,7 oranında artarken, yağ fiyatlarındaki artış yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Meyve fiyatlarının yüzde 1,3 oranında gerilediği kasımda sebze fiyatlarında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 5,7 oranında düşüş yaşandı. Kasımda bakliyat fiyatları yüzde 3,5 artarken, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri işlenmiş gıda maddelerinden oluşan diğer gıda fiyatlarındaki artış eğilimi ise yüzde 12,5’le hızlanarak devam etti.

Kadir OK