Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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OECD: Türkiye gıda enflasyonunda ilk sırada

Üyesi olan 37 ülkede ekim ayında kaydedilen gıda enflasyonu oranlarını paylaşan OECD'nin raporunda geçen sene yüzde 61,4 olan gıda enflasyonu bu sene yüzde 72'ye çıkan Türkiye listenin ilk sırasında yer aldı.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), üyesi olan ülkelerde ekim ayında kaydedilen gıda enflasyonu oranlarını yayınladı. Raporda ülkelerin bir yıl içinde değişen enflasyon oranlarına yer verildi. Yayımlanan rapora göre, geçtiğimiz sene yüzde 61.4 olan gıda enflasyonuma bu sene yüzde 720 olduğu kaydedildi. Rapora göre, OECD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TOFE) ile ölçülen yıllık enflasyon, eylüldeki yüzde 6,2den Ekim 2023'te yüzde 5,6ya düştü. Bu, Ekim 2021'den bu yana en düşük seviye olmasına rağmen Haziran 2023'te benzer bir orana kısaca yüzde 5,7'ye yaklaşılmıştı. OECD üyesi 28 ülkenin 2023 Eylül ve Ekim aylarında yaşanan enflasyon düşüşleri kaydedildi.

Buna, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Kosta Rika'da enflasyon yüz de bir puan veya daha fazla arttı. Enflasyon Danimarka'da sıfıra yakın seyrederken, Hollanda'da negatife döndü. Kosta Rika'da yükselişe rağmen negatif kaldı.

OECD'de gıda enflasyonu hızla yavaşlamayı sürdürerek eylül ayında yüzde 81'den ekim ayında yüzde 7,4'e geriledi. Gıda enflasyonu 32 OECD ülkesinde düşüş gösterdi ancak Türkiye, İzlanda, Kolombiya ve Birleşik Krallık ‘ta yüzde 10'un üzerinde olduğu görülüyor. Türkiye'de geçen sene yüzde 61,4 olan gıda enflasyonu bu sene yüzde 72 oldu. Türkiye bu oranla listenin ilk sırasında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜIK) verilerine göre Türkiye'de kasım ayı gıda enflasyonu yüzde 67,2 oldu. 42 aydan bu yana da gıda enflasyonu genel enflasyondan (TÜFE) daha yüksek seyrediyor. Yıllık enflasyon yüzde 61,98 seviyesine yükseldi.

OECD'de enerji enflasyonu ekim ayında negatif seyretti. Bu düşüş en çok İtalya, Birleşik Krallık ve İrlanda'da yaşandı; bu durum büyük ölçüde Ekim 2022'de enerji tüketici fiyat endeksindeki güçlü artışla açıklanıyor. Çekirdek enflasyon Ekim 2023'te yüzde 6,5 seviyesinde genel olarak istikrarlıydı. G7'de yıllık enflasyon eylüldeki yüzde 4,1'den ekimde yüzde 3,4'e gerileyerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Enflasyon, Japonya hariç tüm G7 ülkelerin- de geriledi. İtalya, G7 ülkeleri arasında en düşük yıllık enflasyon oranını kaydetti; eylüldeki yüzde 5,3'ten ekimde yüzde 1,7'ye düştü. Ekim ayında G7 ülkelerinin çoğunda manşet enflasyona en çok gıda dışı ve enerji dışı kalemler katkıda bulundu. Gıda enflasyonu ve çekirdek enflasyondaki düşüş eğilimi devam etti. Enerji fiyatlan Eylül ayındaki yükselişin ardından Ekim ayında tekrar düşmeye başladı.

Bu arada Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi'ne göre kasımda bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 120,4 puan seviye- sinde sabit kaldı. Kasım 2022'ye göre ise endeks yüzde 10,7 geriledi. Düşük uluslararası tahıl fiyatlarının yüksek bitkisel yağ fiyatlarını dengelemesi, küresel gıda fiyatlarının kasımda sabit kalmasına sebep oldu. (Kadir Ok)