Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Erdoğan’dan Meler’e geçmiş olsun telefonu: Gereken neyse süratle yapılacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki akşam Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü Başkanı Fatih Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakem Meler ile telefon görüşmesinden bir video paylaştı. Yerlikaya videoyu, "Dün akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda menfur bir saldırıya uğrayan hakemimiz Halil Umut Meler’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hakemimizle telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hakemimize, kıymetli ailesine ve Türk hakem camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” notuyla paylaştı.

Meler ile konuşan Erdoğan “Halil Bey gerçekten çok çok üzgünüz. Allah şifalar versin. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizleri ciddi manada üzdü. Hele hele tabii ki Rizeli olarak da bundan ayrıca üzüldüm. Çünkü yani Rize maçında böyle bir şeyin olması bizi ciddi manada rahatsız etti. Arkadaşlarıma da gerek Adalet Bakanıma da gerek İçişleri Bakanıma gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza da gerekli olan neyse bunu süratle yapmamızın gereğini söyledim. Allah şifalar versin. Şu anda doktorlarımız ne diyorlar?” dedi.

Meler de “Şu anda bir çatlak var göz altımda. Diğer herhangi bir şeyim yok. Hastanede çok iyi bakıyorlar sağ olsunlar. Her türlü kolaylığı ve rahatlığı sağladılar” karşılığını verdi.

Erdoğan da, “Çok büyük geçmiş olsun. Arkadaşlarım da yanımda onların da özellikle geçmiş olsun dilekleri var” dedi.

Ardından Başhekim, Erdoğan'a Meler'in durumuna ilişkin bilgi verdi. (ANKA)