Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası

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SARAY'IN DAKİKALIK FATURASI 2 ASGARİ ÜCRETE EŞİT OLACAK!

CHP'li Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı bütçesini böyle özetledi: Saray önümüzdeki yıl günde 33,6 milyon lira, saatte 1,4 milyon lira, dakikada 23 bin lira para harcayacak. Sarayın dakikada harcaması 2 asgari ücrete eşit olacak!

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile bağı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşülmesinde söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yıllık, günlük ve dakikalık harcamalarıyla ilgili çarpıcı rakamlar paylaştı. Bütçede enflasyon altında ezilen vatandaşın durumunun iyileştirilmesine yönelik hiçbir şey olamadığını söyleyen CHP'li Ağbaba "Bütçede çıraklık ve staj mağdur olan yok maalesef bunlar emekli olamıyor. Prime takılanlar yok. Ayrıca 7 bin 500 lirayla geçimini sağlamaya çalışan geçinemeyen ikinci el ayakkabı, üçüncü el gömleğe mahkûm ettiğiniz emekli yok. 13 bin 684 açlık sırın altında yaşayan asgari ücretli yok, stajyerler yok. Taşeronda kadroya geçmeyi bekleyen işçiler yok.

Her gün hastanelerde şiddete maruz kalan doktorlar yok. 3600 ek göstergeliler, söz verdiniz, memurlar yok. Öğretmenlerle ilgili kuru kutlama dışında bir şey yok. Ücretli öğretmenler, özel sektör öğretmenleri yok. Ev hanımlarına sigorta verecektiniz, o yok. Şiddete maruz kalan kadınlar yok. Çocuğunun beslenme çantasına bir kuru ekmek koyama- yan kadınlar yok. Cemaat yurtlarında istismar edilen çocuklar yok. Karın tokluğuna çalışan mevsimlik tarım işçileri yok." dedi.

CHP Ağbaba, sözlerini "Ne var peki? Bütçenin yüzde 11,3'ü yani 1,3 milyon lira faiz gelir elde edilecek getirim yeri var 162 milyar lira ödeme yapmayı planladığınız müteahhitler ve şehir hastanesi patronları var. Sadece mal ve hizmet alımı gideri 70 üniversitenin yıllık ödemesinden fazla olan Diyanet İşleri Başkanlığı var. Cumhurbaşkanlığın makam arabalan var, konuma giderleri var. Kamuda tasarruf genelgeleri yayınlanırken, bu yıl alacağınız 2 bin 930 araç var." diye sürdürdü. Ağbaba, "Başka ne var? Trollerin bütçesi var, trollere aktarılan milyonlarca lira var. Cumhurbaşkanlığının 2023'te 6,6 milyar olan bütçesi 2024 yılında 12,3 milyar liraya çıkartılıyor. Artış oranı yüzde 85. Saray önümüzdeki yıl günde 33,6 milyon lira harcayacak. Saatte 1,4 milyon lira, dakikada 23 bin lira para harcayacak. Yani önümüzdeki yıl sarayın dakikada harcaması 2 asgari ücrete eşit olacak. Cumhurbaşkanlığı danışman sorunu niye gizleniyor, bilmiyorum. Kaç tane danışman var, bilen yok. Siz de umutla bekliyoruz. Eski vekil olursak boşta kalmanız, gideriz, saray danışmanı oluruz. O da olmazsa Büyükelçi oluruz. Ben diyorum ki, eski vekillerden kaç danışman var sarayda? Ya da kamu kurumlarında, konu ortaklıklarında kimler danışman, kimler yönetim kurulu üyesi, bilelim. Örneğin Vakıfbank'ta, Ziraat Bankası'nda kimler yönetim kurulu üyesi? Ömründe bankaya para çekip-yatıma dışında bankayla ilgisi olmayan insanlar, eski vekiller bankaların yönetim kurulu üyesi. İstanbul’da belediye başkanlığı yapan birisi, bir bankanı yönetim kurulu üyesi" diye ekledi.

Konuşmasında seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting meydanlarında izlettiği montaj videoları da hatırlatan Ağbaba, "O kadar ahlaksızca işler yapıldı ki, hepinizin vicdanım yaralanması lazım. Bir siyasi partinin lideri, terör örgütüyle aynı videoda aynı kare gösterildi. Bunları yapan alçaklardır, bunları yapan şerefsizlerdir. Bunu kimse savunamaz. Siyasette rakip olabilirsiniz ama Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK'nin militanlarını aynı videoda montaj yaparak göstermek siyasi tarihin gördüğü en büyük ahlaksızlıktır. Bu neyden yapılır? Bizim bütçemiz den yapılıyor. Adeta bir trol ordusu kurmuş, trol ordusu muhalefete saldırıyor. Tüm muhalefeti televizyona çıkarmayan, tüm muhalefetin vermiş olduğu vergi TRT'ye de o TRT’yi yönetenlere de zehir zıkkım olsun, haram olsun onlara aldıkları maaş" ifadelerine yer verdi.