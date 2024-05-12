Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası

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KAMUDA TASARRUF EN ÇOK TORPİLLİ YANDAŞI VURACAK

ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre AKP iktidarı tasarruf tedbirleri kapsamında kamu personelinde kısıtlamaya gidecek. Vatandaş "KPSS'de yüksek not alan çocuğum, mülakatta 'dayı'sı olmadığı için eleniyordu. Şimdi torpili en yüksek yerden olanlar işe girecek" diye ironi yaptı.

Hazıne ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yarın açıklaması beklenen tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları merkezi ABD'de bulunan Bloomberg ajansınca haberleştirildi. Bu kapsamda açıklanacak tasarruf tedbirlerinin başlıcaları arasında kamu yatırımlarının yavaşlatılması ve kamuda alımların azaltılması gibi düzenlemeler bulunuyor.

Bloomberg'in iddiasına göre önümüzdeki zamanlarda yalnızca emekli olan personellerin yerine yeni işe alım yapılacak.

Bloomberg'in gördüğünü söylediği resmi belgede tasarruf planları arasında "erken aşamadaki kimi altyapı projelerinin yavaşlatılması ve gelecek üç yıl boyunca gerekli görülmedikçe yeni projelere başlanmaması planı" yer alıyor.

Bu durum, ajansa göre, Kanal Istanbul gibi mega projeleri de etkileyebilir. Belgeye göre diğer önlemler arasında "hükümete bağlı kurumlarca kullanılan araç ve binaların satın alınma ve kiralanmasının durdurulması" da var.

Ayrıca yurt dışı temsilciliklerin sosyal etkinliklerine yönelik harcamalardaki kesintiler de tasarruf tedbirleri kapsamına alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre, Mart 2024 itibarıyla kamuda istihdam edilenlerin sayısı 5 milyon 238 bin 424'e yükseldi. Bu rakam, son 20 yılda kamuda çalışanların sayısının yüzde 100 arttığını gösteriyor. Türkiye genelinde istihdam edilen toplam 32 milyon kişiden neredeyse her 6 kişiden biri kamuda çalışıyor.

Mart 2024 sonunda kamu çalışanlarının 3 milyon 471 bin 190'ı kadrolu, 378 bin 13'ü sözleşmeli olarak istihdam edilirken, 1 milyon 237 bin 626 kişi sürekli işçi statüsünde görev yapıyor. Ayrıca, geçici olarak istihdam edilen 48 bin 148 işçi bulunuyor.

Özellikle TRT, PTT gibi özel kanunu bulunan kuruluşlarda çalışan sayısı ise 38 bin 834. il özel idarelerinde 10 bin 203, belediyelerde 186 bin, belediye iktisadi teşekküllerinde ise 641 bin 692 kişi çalışıyor.

Mart 2024 sonu itibariyle kamu çalışanlarının 3 milyon 471 bin 1901 kadrolu, 378 bin 13'ü sözleşmeli olarak çalışıyor. 1 milyon 237 bin 626 kişi ise sürekli işçi statüsünde. Geçici olarak istihdam edilen 48 bin 148 işçi bulunuyor.

Bu haber sosyal medyada çarpıcı ifadelerle yorumlandı. Vatandaşlar, "Bugüne kadar KPSS'de yüksek puanlar alanların yerine mülakatlarla yandaşlar işe alınıyordu. Öğretmen açığı olmasına rağmen öğretmen atamaları yapılmıyor.

Kadroları eş dost akrabalarla şişirilen kamu kurumlarına zaten mülakatta elendikleri için bizim çocuklarımız giremiyor. Şimdi işe torpili en güçlü olanlar girebilecek. Bizim çocuklarımız yine işsiz kalacak" değerlendirmesini yaptı.