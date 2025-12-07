Google'ın algoritma güncellemesi internet medyasına adeta darbe vurdu. İnternet medyası Basın İlan Kurumu’ndan da şartların ağır olması nedeniyle destek alamıyor.

Yeniçağ İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş’a bir çağrıda bulundu.

Ahmet Çelik Yeniçağ internet sitesinin ulusal kategoriye, Kamu Son Haber ve Günboyu sitelerinin de yerel kategoriye alınması gerektiğini kaydetti. Çelik Kamu Son Haber ve Günboyu sitelerinin geçmişte hak ettikleri ancak sonradan dışarıda bırakıldıkları BİK sistemine dahil edilmesini istedi.

Delibaş'a seslenen Çelik, "Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Sayın İbrahim Delibaş, Yeniçağ, Günboyu ve Kamu Son Haber sitelerini erişime açar mısınız lütfen" dedi.



Çelik’in paylaşımı şöyle:

BASINA GOOGLE SANSÜRÜ

Algoritma değişikliklerinin ardından Google, açıkladığı kriterleri taşımadığını iddia ettiği internet sitelerini sıralamada geriye atıyor. Bu geriye atış 'keşfet' ve 'haberler' gibi vitrinlere özellikle muhalif medyanın içeriklerinin çıkmamasına neden oluyor.

Bu nedenle internet medyasında faaliyet gösteren sitelerin trafiği, reklam geliri adeta çakılıyor.