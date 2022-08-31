Sahte diplomayla doçentlik yaptığı ortaya çıktı. YENİÇAĞ Şırnak’taki bir büyük skandalın daha belgelerine ulaştı.

YENİÇAĞ ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

Yeniçağ’ın Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Doçentlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden aldığı bilgilere göre; adı daha önce kamu arazilerini üstüne geçirme suçuyla anılan ve Şırnak Üniversitesi’nde eş/dost/akrabaların akademik kadrolara atanması ile gündeme gelen Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan’ın usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

ÜAK’ın Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü’ne Hatice Suna Sönmezalp’in diplomasının iptal olduğuna dair belge göndermesine rağmen Sönmezalp Üniversite Rektörlüğü tarafından doçentlik görevinden uzaklaştırılmadı.

İsmini vermek istemeyen ve Yeniçağ’a konuşan bir akademisyen tarafından Sönmezalp’in, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan’a kendisini görevden uzaklaştırmaması için rüşvet verdiği de iddia edildi.

Geçersiz olduğu ortaya çıkan diploma:

“ÜAK BELGEYİ GÖNDERİR, REKTÖRLÜK UYGULAR”

ÜAK Doçentlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne “Sönmezalp’in doçentlik diplomasının iptal edildiği halde neden Şırnak Üniversitesi’nde doçent olarak göreve devam ettiğini” sorduğumuzda ise yetkili kişi “ÜAK belgenin iptal olduğu bilgisini belgeleriyle Üniversite Rektörlüğü’ne gönderir. Kararı uygulayacak olan kurum rektörlüktür.” cevabını verdi.

ÜNİVERSİTE PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI SÖNMEZALP ADINI DUYUNCA TELEFONU KAPATTI

Öte yandan Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nı arayarak “Üniversitesiniz bünyesinde Hatice Suna Sönmezalp doçent olarak mı görev yapıyor” diyerek sorduğumuzda Sönmezalp’in adını duyan yetkili telefonu kapattı.

Israrlı aramalarımıza rağmen telefonumuza cevap verilmedi.

SÖNMEZALP’İN AYLIK MAAŞI 29 BİN 457 TL

Yeniçağ’a gelen bilgilere göre, Sönmezalp Şırnak Üniversitesi’nden 29 bin 457 lira maaş aldığı öne sürüldü.

“PROMOSYON DA HAKSIZ OLARAK VERİLDİ”

Yeniçağ’a konuşan akademisyen “Şırnak Üniversitesi’nin 03.12.2020 tarihli öğretim üyesi alım ilanının ÖÜ2020/34 nolu Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Doçent kadrosuna başvuran Hatice Suna SÖNMEZALP, 19.01.2021 tarihinde ilgili kadroya atandı. Bu tarihten beri Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Doçent olarak görev yapıp üniversiteden doçent maaşı alan Sönmezalp’in doçentlik belgesi ÜAK tarafından iptal edildi. Ancak söz konusu kişi Doçentlik belgesi iptal edildiği halde üniversitede görevine devam ettirildi. Ayrıca Sönmezalp’e, üniversite personellerine verilen promosyon da haksız olarak verildi. E-devlet üzerinden ilgili kişinin doçentlik belgesi sorgulandığında söz konusu diplomanın geçersiz olduğu görülüyor. Buna rağmen YÖK akademik sayfasında ve üniversitenin web sayfasında ilgili kişinin ismi yer aldığı için üniversitedeki işine devam ediyor.” dedi

Diplomanın üzerinde yer alan karekod sorgulandığında da “Barkod içeriği geçersiz olabilir” ifadeleri çıktı.

ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN REKTÖR ERKAN’A TEPKİ

Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri "Şırnak üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan görev yaptığı 5 yıllık süre içerisinde Türk akademi tarihinde gerçekleşen ve hiçbir örneği olmayan usulsüzlükleri ve kanuna aykırı işleri yapmıştır. Rektörün Emin Erkan’ın işlediği suçlar hakkında bugüne kadar yüzlerce skandal nitelikte belge ve bilgi ortaya çıktı. Rektörün suçları birçok gazetede haberlere konu oldu fakat kardeşi AKP İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’ın siyasi gücüne güvendiği için ve bu güce suçlarıyla birlikte sığındığı için hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Üniversitemizde başarılı ve liyakatli öğretim üyelerine Rektör Emin Erkan şahsi kin ve nefreti yüzünden kadro vermezken, böyle türlü sahtekarlıklar ve yalan beyanlar vererek Doçentlik verilen insanları Rektör üniversitemiz kadrolarına dolduruyor. Rektör Emin Erkan'ın yüksek para karşılığı kadrolarımıza Fetöcüleri, eş-dost ve akrabalarını sürekli doldurmaktadır. YÖK Rektör Emin Erkan’ın işlediği suçları sadece seyrediyor, bugüne kadar çıkan skandallar karşısında gereğini yapmadığı için skandal Rektörümüz doçentliği bile usulsüz kanuna aykırı olan insanları yalan beyanlarla halen üniversitemizde tutmaktadır. Türk akademisinin çöküşünü görmek için Şırnak Üniversitesinde Rektör Erkan’ın işlediği suçlara bakmak yeterlidir. Artık sözün bittiği yerdeyiz, bu kadar suç işleyen bir kanunsuz Rektörün halen üniversitemizi yönetmesini biz liyakatli akademisyenler olarak kabul etmiyoruz ve devletimizin şerefli savcılarını Rektör Erkan’ın bugüne kadar işlediği suçlara karşı göreve çağırıyoruz. Erkan'ı ve işlediği tüm suçları yüce Türk milletinin vicdanına ve Türk adaletine havale ediyoruz." diyerek tepkilerini dile getirdi ve Rektör Erkan’a ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ’NDE DAHA ÖNCEKİ USULSÜZLÜKLER

Şırnak Üniversitesi’nde görev yaparken FETÖ’nün 'Şırnak İmamı' olmakla suçlanan Bedirhan Önem, Şırnak 3.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına rağmen üniversitedeki görevine devam ediyor.

Şırnak Üniversitesi İdil Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü’ne gerçeğe aykırı beyan ve sahte evrak ile başvuru yaptığı iddia edilen Naime Güner, 2016 yılından beri öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.