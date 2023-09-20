Yeniçağ temsilcisine Suriyeli doktordan skandal uygulama

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Hatay Reyhanlı'da meydana gelen ve Halit İri'nin kafası ile gözüne darbe aldığı olay skandala dönüştü. Türkiye'nin yaşadığı sığınmacı sorununa yönelik ses getiren haberlere imza atan Yeniçağ Gazetesi Akdeniz Bölge Temsilcisi Halit İri hakkında Suriyeli doktor skandal bir rapor verdi.

Yaşadığı olayda kafasına ve gözüne parke taşı ile darbe alan ve daha önce beyin ameliyatı olan İri hakkında Suriyeli doktor tomografi dahi istemeden sağlam raporu verdi. Konu ile ilgili konuşan İri, polis baskısı ile bu raporun verildiğini ifade ederek, Suriyeli doktor ve 3 polis memuru hakkında şikayetçi oldu.

Daha sonra ortopedi doktorunun 10 günlük rapor verdiğini belirten İri, konu ile ilgili hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirtti