Yeniçağ Türkiye’de kazanan adayları herkesten önce açıklıyor

Seçimler kapsamında toplamda 81 il, 973 ilçe, 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek.

Ayrıca seçmen belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtar azaları için de oy kullanılacak.

Yeniçağ gazetesi seçim yasakları kalkar kalkmaz kazanan adayları herkesten önce açıklayacak.

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için büyük öneme sahip olan bir demokratik süreç.

Seçimlerde, belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri gibi çeşitli yerel yönetim pozisyonları için adaylar yarışacak ve seçimler sonucunda bu pozisyonlar için yeni görevliler belirlenecek.

SEÇMENLERE 4 OY PUSULASI VERİLECEK:

- BEYAZ: Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

- TURUNCU: İl Genel Meclisi üyeleri,

- MAVİ: Belediye Başkanları,

Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Seçim sürecinde adaylar, çeşitli siyasi partilerden veya bağımsız olarak seçmenin karşısına çıkarlar. Seçim kampanyaları boyunca adaylar, halka yönelik vaatlerde bulunur, projelerini tanıtır ve destek ararlar. Seçmenler ise adayların programlarını değerlendirerek tercihlerini yaparlar.

SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1,

İYİ Parti 2,

Sol Parti 3,

Büyük Birlik Partisi 4,

Memleket Partisi 5,

Anavatan Partisi 6,

Demokratik Sol Parti 7,

Yeniden Refah Partisi 8,

DEM Parti 9,

Türkiye Komünist Partisi 10,

Anadolu Birliği Partisi 11,

Zafer Partisi 12,

Halkın Kurtuluş Partisi 13,

Türkiye Komünist Hareketi 14,

Bağımsız Türkiye Partisi 15,

Gelecek Partisi 16,

Yeni Türkiye Partisi 17,

CHP 18,

Emek Partisi 19,

HÜDA PAR 20,

Hak ve Özgürlükler Partisi 21,

Ocak Partisi 22,

Adalet Birlik Partisi 23,

Demokrat Parti 24,

Güç Birliği Partisi 25,

Millet Partisi 26,

Milli Yol Partisi 27,

Adalet Partisi 28,

Aydınlık Demokrasi Partisi 29,

MHP 30,

Türkiye İşçi Partisi 31,

Demokrasi ve Atılım Partisi 32,

Saadet Partisi 33,

Vatan Partisi 34.

OY KULLANMADAN ÖNCE BUNLARI ÖĞRENİN

Seçmenler, oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini kontrol etmek için Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesini, e-Devlet kapısını, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasını veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'ni kullanabilirler.

Bu yöntemler aracılığıyla seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilirler.

Seçmen bilgi kağıdı getirilmesi zorunlu olmayacak.

Oy verme günü, bazı illerde oy verme saatleri farklılık gösterecek. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde, ayrıca bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi 07.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiştir.

Oy verme süresi dolmasına rağmen sandık başında oy kullanmak için bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bu seçmenleri sayacak ve kimliklerini alacak.

Daha sonra, sırayla oylarını kullanmalarına izin verilecektir.

Ancak oy verme saati bittikten sonra gelen seçmenler oy kullanamayacaktır.

Bu kurallar, oy verme sürecinin adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.