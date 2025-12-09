Yeniçağ, Türkiye’nin tamamına hitap edecek daha güçlü ve daha etkili bir yayıncılık hedefiyle editoryal yapısını kurmak üzere harekete geçti. Gazete, vatandaşın sesini daha yüksek duyuracak ve ülke genelinde geniş etki yaratacak bir haber merkezi oluşturmak için kapsamlı bir sürece girdi.

Bu doğrultuda;

Genel Yayın Yönetmeni

Haber Müdürü

Haber Editörleri

Grafik Tasarım Uzmanı

için alımlar resmen başladı.

Yeni kadro, Türkiye’nin dört bir yanındaki gelişmeleri yakından takip edip ulusal ölçekte ses getirecek haberler üretmek üzerine inşa edilecek. Amaç, Yeniçağ’ın yayın gücünü daha da geniş kitlelere taşımak ve Türkiye'nin, vatandaşın gündemini merkezine alan bir habercilik yaklaşımını büyüterek sürdürmek.

Başvurular, özgeçmişleriyle birlikte ik@yenicaggazetesi.com.tr adresine yapılabilecek.

Yeniçağ Gazetesi, daha büyük, daha güçlü ve tüm Türkiye’ye seslenen bir haber kadrosu oluşturmak üzere tüm medya profesyonellerini başvuruya davet ediyor.