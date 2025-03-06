Yeniçağ TV gündeme taşıdı! Zafer Partisi: Özdağ 45 gündür tutuklu ama ortada iddianame yok

Yeniçağ TV YouTube kanalında yayınlanan Zafer'e Doğru programının son bölümünde, Zafer Partisi İç Güvenlik ve Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Fatih Eryılmaz, Türkiye'nin iç güvenlik sorunları ve son dönemde artan şiddet olaylarına dair önemli açıklamalarda bulundu.Programın sunucusu Tuanna Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen akışta, Eryılmaz, parti olarak yürütülen güvenlik politikalarına dair de kritik değerlendirmeler yaptı.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN TUTUKLULUĞU VE HUKUKİ DURUM

Eryılmaz, programda Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın 45 gündür tutuklu olduğunu hatırlatarak, tutuklamanın tamamen hukuksuz olduğunu ifade etti.

Özdağ’ın tutuklanmasına dair hâlâ bir iddianame bulunmadığını belirten Eryılmaz, “Bugün, 45. gününde hâlâ ortada bir iddianame yok. İddianame, birkaç tweet üzerinden ve tamamen seçmece bir şekilde hazırlanmış, ancak ortada suç unsuru yok” dedi.

Eryılmaz, Özdağ’ın tutuklanmasının, Türk milliyetçilerinin sesini kısmak amacı taşıdığını öne sürerek, “Devlet, adalet işlevini kaybetmiş durumda. Bir insan, suçsuz yere tutuklanıyorsa, adalet sisteminde bir sorun vardır” şeklinde konuştu.

PKK VE PYD İLE MÜZAKERE ELEŞTİRİSİ

Programda, son dönemde hükümetin terör örgütleriyle yapmaya çalıştığı müzakerelere de değinildi.

Eryılmaz, Abdullah Öcalan’ın çağrılarıyla PKK’nın silah bırakmasının Türkiye’ye yönelik bir oyun olduğunu ifade etti.

2013 yılında başlayan çözüm sürecine ve PYD/PKK'nın bu süreçte Türkiye’ye karşı yürüttüğü faaliyetlere dikkat çeken Eryılmaz, “PKK, etiket değiştirerek PYD adını alıp Suriye’de yeni bir cephe açtı. O dönemde Türkiye'de barış adı altında teröristlerin silahlarını çekmesi sağlandı, ancak sonuçta PKK, PYD gibi yeni örgütlerle Türkiye’ye zarar vermeyi sürdürüyor. Bu süreçte Türk milletine barış adı altında büyük bir tuzak kuruldu" dedi.

‘’ÇOCUKLAR SOKAKTA KATLEDİLİYOR!’’

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri, son dönemde artan kadın ve çocuk cinayetleri üzerineydi.

Eryılmaz, özellikle çocukların ve kadınların uğradığı şiddet olaylarına dikkat çekerek, hükümetin bu konuda yetersiz kaldığını belirtti. Türkiye’nin, güvenli bir toplum yaratma noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Eryılmaz, “Artık insanlar çocuklarını sokağa göndermekten korkuyor. Her gün gazetelerde, televizyonda, sosyal medyada artan cinayet haberlerini görmek, bizi ve halkı derinden etkiliyor. Türkiye, çocuklarını, kadınlarını, iyi insanları, iyi vatandaşları koruyamıyor” dedi.

Son günlerde yaşanan cinayetlerin ve şiddet olaylarının, toplumda büyük bir güvensizlik yarattığını belirten Eryılmaz, bu olayların sadece bireysel bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda devletin asli görevlerini yerine getirememesinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Eryılmaz, son dönemde medyada yer alan ve büyük yankı uyandıran olayları şu şekilde sıraladı:

Samet Özgül’ün Cinayeti: İstanbul Kadıköy’de, trafikte tartıştığı bir kişi tarafından boğazı kesilerek öldürülen motokuryelik yapan 20 yaşındaki Samet Özgül.

Mattia Ahmet Cinayeti: Kadıköy'de pazarda çalışan ve melek gibi bir çocuk olarak tanımlanan Ahmet’in, canice bir şekilde öldürülmesi.

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Fırat Yılmaz Çakıroğlu Cinayeti: Üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun, evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından katledilmesi.

Aybüke Yalçın Cinayeti: Adana’da üniversiteye giden Aybüke Yalçın’ın, yine kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi.

Eryılmaz, bu tür cinayetlerin artmasının temel nedenlerinden birinin, devletin güvenlik önlemlerinde eksik kalması olduğunu savundu. “Devletin asli görevi, en kutsal hak olan yaşam hakkını korumaktır. Ama şu anda çocuklarımızı parka göndermekten korkuyoruz. Devlet, insanları bu güvensiz ortamdan korumalı, onlara güven vermelidir,” diyerek mevcut hükümetin güvenlik politikalarını sert bir şekilde eleştirdi.

"KATİL VE TECAVÜZCÜLER İÇERİYE, MASUMLAR DIŞARIYA'’

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, son zamanlarda cezaevlerinde yer sıkışıklığı nedeniyle gündeme gelen af tartışmalarına da değindi.

Eryılmaz, katillerin ve tecavüzcülerinin serbest bırakılmasının tamamen yanlış bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Cezaevlerinde yer yoksa, suçsuz olanları serbest bırakın. Ama katiller ve tecavüzcüler için af çıkarmak, adaletin tamamen yok sayılması demektir” dedi.

Eryılmaz, bunun halk için daha büyük bir tehdit oluşturduğunu savunarak, “Devlet, af için karar almak yerine, güvenliği sağlamak için daha etkin önlemler almalı. Katillerin serbest kalması, bu milletin huzurunu daha da bozar,” şeklinde konuştu.

ZAFER PARTİSİ'NE DESTEK ÇAĞRISI

Programın sonunda Eryılmaz, Zafer Partisi’ne destek çağrısında bulunarak, Türk milletinin haklarını savunmak adına bir araya gelmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Zafer Partisi, Türk milletinin sesi olmaya devam edecektir. Bizim amacımız, bu milletin huzur içinde yaşamasını sağlamaktır. Türk halkını özgür ve güvenli bir şekilde yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Zafer Partisi’nin güvenlik politikalarına dair öne çıkan açıklamalarının ardından, parti, halkın güvenliği ve huzuru adına siyasette önemli bir değişim sözü verdi.

Eryılmaz, Zafer Partisi'nin, Türkiye’nin güvenliğini ve adaletini sağlamak için mücadeleye devam edeceğini belirtti.