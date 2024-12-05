Televizyondan magazine, kültür sanattan müziğe, yaşamdan sinemaya dair yazdığım yazılarımın, her gün YENİÇAĞ Gazetesi okurlarıyla buluşması beni mutlu ediyor. Bugün, bu köşede bizden güzel bir haber paylaşacağım.

YENİÇAĞ’ın YouTube kanalı YENİÇAĞ TV’de hakikaten çok güzel işler yapılıyor. Birçoğunuz biliyordur ama henüz ziyaret etmeyenler, abone olmayanlar ve takip etmeyenler için biraz bilgi vermek istiyorum. Birbirinden değerli isimler, hem programlarıyla hem de kaliteli içerikleriyle izleyenlerin keyifli vakitler geçirmesini sağlıyorlar. ‘Tuanna Ünal ile Kahvaltı Haberleri’, ‘Betül Akyar ile Kurşun Kalem’, ‘Orhan Uğuroğlu ile Kırmızı Koltuk’, ‘Selami Yiğit ile Tarih ve Güncel’, ‘Sami Gökçe ile Cumartesi Sohbetleri’, ‘Güven Kaya ile Savunma ve Teknoloji’, ‘Ertuğrul Kılıç ile Ekonomi Vicdanı’, ‘Emrullah Özdemir ve Çağlayan Yılmaz ile Zamanın Ayak İzleri’, ‘Tuanna Ünal ile Uzman Sesler’, ‘Bülent Gürsoy ile Olay Ufku’, ‘Orhan Uğuroğlu ile Derin Siyaset’, ‘Yıldırım Kaya ile Ders Zili’ ve ‘Bahadır Tokmak ile Siyasi ve Mizahi’ gibi programlar, YENİÇAĞ TV’nin YouTube kanalında izleyicisiyle buluşuyor.

Kanal, güncel gelişmeleri anlık canlı yayınlarıyla takipçilerine ulaştırarak fark yaratıyor. 145 binin üzerinde abonesi bulunan YENİÇAĞ TV, günden güne büyüyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Sorumluluk bilincini arttıran sergi

Ressam Günsu Saraçoğlu’nun kişisel sergisi ‘ReBirth, denge ‘SİZ’ siniz’, Kadıköy’deki Gallery Duende’de sanatseverlerle buluştu.

Geçmişteki hatalardan ders alarak doğayla olan bağımızı yeniden kurmamız gerektiğine vurgu yapan ressam, geçmişten gelen tahribatların farkında olmamız ve bu bağlamda duyarlılığımızı eyleme dönüştürmemiz gerektiğine dikkat çekiyor. Küratör Emine Özkarslıoğlu’nun titiz çalışmalarıyla şekillenen sergi, sanatseverleri doğanın döngüsü ve insanın bu döngü üzerindeki etkileri üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sergiden elde edilen gelir, Çocuk Eğitim Derneği aracılığıyla işitme engelli çocukların eğitimi için kullanılacak. Sergi, Pazartesi günü hariç 15 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Emre Fel’den ‘Sallan’

‘Senden Güzeli mi Var’ ve ‘Sana El Pençe Durmam’ gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanıdığımız Emre Fel, yeni şarkısı ‘Sallan’ı müzikseverlerle buluşturdu.

Şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi Emre Fel imzası taşıyor. Şarkının klibini Samet Eruzun ve Ümit Şahin çekmiş.

Emre Fel, klipte yetenek yarışmasına katılan 5 farklı karakteri canlandırmış. Oldukça eğlenceli buldum. Hoş bir şarkı olmuş. Dinleyeni bol olsun.