Yeniçağ TV YouTube kanalında Fatoş Tapan ile Uzman Sesler'de gayrimenkul yorumu

Fatoş Tapan ile Uzman Sesler'in Yeni Bölümünde Onur Söyler Konuk Oldu: Gayrimenkul Yatırımında Geleceğe Dair Önemli Tahminler Yeniçağ TV YouTube kanalında her Salı saat 14:00'te yayınlanan Fatoş Tapan ile Uzman Sesler programının bu haftaki konuğu, gayrimenkul yatırım dünyasının önde gelen isimlerinden Horizon Gayrimenkul Broker'ı Onur Söyler oldu.

Programda, Türkiye’deki konut piyasasındaki son gelişmeler, gelecekteki trendler ve yatırımcılara yönelik önemli tavsiyeler masaya yatırıldı. Onur Söyler, 2023 yılı sonu itibariyle gayrimenkul sektöründeki artışı değerlendirdi ve 2024 yılına dair öngörülerini paylaştı.

Faiz oranları, enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın etkisiyle konut fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirten Söyler, 2025 yılında konut satışlarının 1,6 milyona ulaşabileceğini ifade etti. Ayrıca, yatırımcıların 15 yılın altında geri dönüş süresi olan gayrimenkulleri tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

Programda, özellikle yeni inşaat projelerinin azalması ve arz-talep dengesizliğinin fiyatlar üzerindeki etkileri de ele alındı.

Söyler, müteahhitlerin yeni projelere girmekte isteksiz olduğunu, ancak devletin arsa satışları ile uygun fiyatlı konut üretiminin arttırılabileceğini belirtti.

Yabancıya yapılan gayrimenkul satışlarının ise düşüş gösterdiğine dikkat çekti.

Gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünen izleyiciler için Onur Söyler, şehir merkezleri yerine şehir çeperlerindeki arsaların daha karlı olabileceği konusunda uyarılarda bulunarak, profesyonel gayrimenkul danışmanlarıyla çalışmanın önemini vurguladı.

Söyler'in verdiği bilgiler, konut fiyatları, kiralar ve gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili tüm soruları yanıtlayarak izleyicilerine büyük bir rehberlik sağladı.

Gelecek yıl için umut dolu tahminleriyle yatırımcıları cesaretlendiren Söyler, gayrimenkul dünyasında yatırımcıların yüzünü güldürecek gelişmeleri müjdeledi.