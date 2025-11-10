Deneyimli polis adliye muhabiri Masum Gök’ün ardından gazeteciler Ersin Eroğlu ve Berrak Güngör de Yeniçağ ailesine katıldı.

Deneyimli muhabir ve televizyon programcısı Ersin Eroğlu, haberlerine Yeniçağ’da devam ederken internet sitesinin haber müdürlüğü görevini de yürütecek.

ERSİN EROĞLU KİMDİR?

Ersin Eroğlu gazeteciliğe Aydınlık’ta başladı. Aydınlık’ta çok sayıda özel habere imza attı.

Aydınlık’ın ardından gazeteciliğe sırasıyla Odatv, 10Haber, 12punto’da devam etti.

TELE1’de özel haber muhabirliği ve Kayıt Dışı programını sürdürdü. Gabon uyruklu Dina’nın Karabük’te öldürülmesiyle ilgili Hazar Dost ile hazırladığı dosya haberle Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “2023 Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü”ne değer görüldü. "Teğmenler-Yeni TSK'nın Şifreleri" ve Caner Taşpınar ile kaleme aldığı “Gölge Ordu-SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor” adlı iki kitabı bulunuyor.

BERRAK GÜNGÖR KİMDİR?

Dış politika üzerine haber, analiz, röportajları ve televizyon programlarıyla tanınan Berrak Güngör, internet sitemizde dünya sayfalarının editörlüğünü üstlenecek. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olarak mesleğe başlayan Berrak Güngör, Cumhuriyet Gazetesi dış haberler bölümünde staj yaptıktan sonra meslek hayatına başladı. Yıllar içinde birçok medya kuruluşunda görev yapan Güngör, Halk TV'nin internet sitesinde Dış Haberler Sorumlusu olarak çalıştıktan sonra 10Haber'de Dış Haberler Şefliği görevini üstlendi. Tele1'de dış haberler editörü olarak görev yapan Güngör, aynı zamanda "Gerçek Dünya" programını sunuyordu.

MASUM GÖK KİMDİR?

2012 yılında Aydınlık’ta gazeteciliğe başladı. Sırasıyla Odatv, 10Haber ve Tele1’de çalıştı. Güvenlik, adliye alanlarında haberler yaptı. “Özal’ın evindeki MGK belgesi hurdacıya düştü”, “IŞİD'li terörist cezaevinden covid izniyle çıktı”, “Tutukluyu mahkeme kararı olmadan serbest bırakmışlar”, “Kilise saldırısından tutuklanan sanık, 47 gün önce tahliye edildi” gibi haberlere imza attı.

Yeniçağ dijital yayınlarının genel yayın yönetmenliğine 8 Ekim'de Hakan Çelenk getirilmişti.