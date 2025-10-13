Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum, PKK süreciyle ilgili, “Özel, geçici ve tek bir yasal düzenleme yapılmalı” önerisinde bulundu.

Geçiş sürecinde örgüt üyelerinin toplumsal yaşama katılımını kapsayan bir ceza infaz kanununun hızlı bir şekilde çıkmasını önemli bulan Mehmet Uçum, geçiş süreci kanununun ‘tekillik, özgüllük, kapsayıcılık, bütüncüllük’ niteliklerine sahip olması gerektiğini ve bu durumun ‘tek-geçici ve özel bir kanun’ ile sağlanabileceğini belirtti.

Demokrasiyi ilerletme sürecinde hukuk reformlarının ve yeni anayasanın hedeflenmesi gerektiğini belirten Uçum, demokrasiyi ilerletecek tüm hususların bu süreçte konu edileceğini dile getirdi.

Yeniçağ yazarı Adem Taşkaya, X hesabından “Teröristbaşı Öcalan'ın bir dediğini iki etmiyorlar!” Diyerek şunları söyledi:

“ÖCALAN'IN TALİMATINI KAMUOYUNA SANKİ…”

“Teröristbaşı Öcalan'ın bir dediğini iki etmiyorlar!

30 Mayıs tarihli İmralı Görüşme Notları'nda Bebek Katili Öcalan, "PKK isyanı, sonuçları ile ilgili çözüm lazım. Diğer suçları neden karıştırıyoruz. Bu defa sadece PKK için yasa çıkabilir." diyerek adeta talimat vermişti.

Bugün ise Erdoğan'ın Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum; "Özel, geçici ve tek bir yasal düzenleme yapılmalı" diyerek Öcalan'ın talimatını kamuoyuna sanki Cumhurbaşkanlığı'nın politikasıymış gibi yutturmaya, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor!”