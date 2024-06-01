Yeniçağ yazarı Fatih Ergin haklı çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Programda CHP lideri Özgür Özel'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından siyasette başlayan 'yumuşama dönemi'ne ilişkin konuşan Erdoğan, “Yumuşama adı altında kimliğimizden, duruşumuzdan ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz” dedi.

“Bizim siyasette yumuşamaktan kastettiğimiz hukuka, demokrasiye, insan haklarına saygı duyulmasıdır” diyen Erdoğan, “Bizden hukuksuzluk karşısında kimse yumuşak bir tavır beklemesin. Özgürlükleri kısıtlamaya yönelik girişimler karşısından bizden kimse yumuşak tavır beklemesin” diye konuştu.

Ana muhalefet partisinden de bunu beklediklerinin altını çizen Erdoğan, yeni anayasa için CHP’yi işaret ederek, “Darbe anayasasının sivil, yeni, kuşatıcı ve özgürlükçü anayasa ile değiştirilmesi konusunda hep beraber el ele verebilirsek inşallah ülkemizin bahtı da değişecektir” dedi.

Konuşmasında CHP’den bu konuda açıkça destek beklediğini vurgulayan Erdoğan, şunları aktardı: “Türkiye'nin çıkarlarını yurt dışında savunma ve başkalarına karşı koruma hususunda siyasi kimliklerin önüne geçebilirsek bu 85 milyonun her bir ferdine yarayacaktır. Dar alanda siyaset yapılmaz. Bir eliyle tokalaşan diğer elinde hançer olanla siyaset olmaz”

FATİH ERGİN ÖNCEDEN YAZDI

Erdoğan’ın konuşması sonrası akıllara Yeniçağ yazarı Fatih Ergin’in geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı “Saray'ın 'Yumuşak CHP' planı” başlıklı yazısı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği yumuşama mesajlarının perde arkasını yazan Ergin, “İktidar “yumuşama” daha doğrusu “yumuşatma” hattına neden geçti?” sorusunu cevaplarını tek tek açıkladı.

Erdoğan’ın orta vadedeki hedefinin, ‘CHP’yi yeni anayasa sürecine entegre etmek’ olduğunu yazısında vurgulayan Ergin, dikkat çeken noktalara değinerek, “Yeni anayasa sürecine yaklaştıkça, Osman Kavala, Can Atalay, Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı davalarında neler göreceğiz neler… Sizin anlayacağınız eldeki cephaneyi idareli harcıyor, vakitsiz namaz kılmıyor iktidar…” dedi.

Ergin yazısının ilgili kısmında ise şu bilgilere yer verdi: