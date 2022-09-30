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  • Murat Ağırel ortaya çıkardı: Turistler Türkiye'yi soyup gitmiş. Sağlık hizmetlerinden yararlanan turistler 131 milyon 37

Murat Ağırel ortaya çıkardı: Turistler Türkiye'yi soyup gitmiş. Sağlık hizmetlerinden yararlanan turistler 131 milyon 378 bin TL'yi ödemeden gitmişler

Yeniçağ yazarı gazeteci Murat Ağırel, 2021 yılında turistlerin 131 milyon 378 bin TL’lik sağlık hizmetini ödemeden Türkiye’den ayrıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 11:39
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Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ortaya çıkardı: Turistler Türkiye'yi soyup gitmiş. Sağlık hizmetlerinden yararlanan turistler 131 milyon 378 bin TL'yi ödemeden gitmişler

Murat Ağırel ortaya çıkardı: Turistler Türkiye'yi soyup gitmiş. Sağlık hizmetlerinden yararlanan turistler 131 milyon 378 bin TL'yi ödemeden gitmişler
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Türkiye, Sayıştay raporlarında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın günlük 10 milyon lirayı bulan masrafının şokunu yaşarken bir başka skandal daha ortaya çıktı.

Yeniçağ yazarı gazeteci Murat Ağırel’in Sayıştay raporlarından aktardığına göre, geçtiğimiz yıl sağlık hizmetlerinden yararlanan turistler, 131 milyon 378 bin TL’yi ödemeden ülkeden ayrıldı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ağırel, “2021 yılında ülkemizde bulunan turistler sağlık hizmetlerinden yararlanmışlar, fakat parasını ödemeden Türkiye’yi terk etmişler… Ödenmesi gereken rakam 131 milyon 378 bin TL!” dedi.

“223 MİLYON TL’LİK TUTARIN 92 MİLYON TL’Sİ TAHSİL EDİLDİ”

Bir takipçisinin “Belki de peşin alınmıştır kayıt altına alınmamış olabilir mi?” sorusuna Ağırel, “Hayır. Turistlere verilen hizmetlerin toplam bedeli 223 milyon TL. Tahsilatı yapılan 92 milyon 434 bin TL, ödemesi alınamayan tutar 131 milyon 378 Bin TL.” yanıtını verdi.

“BUNU TAHSİL EDEMEMEK ACZİYET GÖSTERGESİDİR”

Kullanıcılar büyük tepki gösterirken Ağırel’in bir takipçisi, “Yabancı uyruklu turistlerin SGK hastaneleri masrafları, yaşadıkları ülkelerin sigorta kurumu tarafından ödenmesi lazım. Bunu tahsil edememek acziyet göstergesidir. Sen onların ülkesine giderken özel sigorta yaptırmak zorundasın. Bu bile başlı başına bir aşağılanma.” dedi.

yenicaggazetesi.com.tr

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Amele
30.09.2022 12:26
Onlarda Türkiye’de nasıl çözülür öğrenmişler  
 
Realist
30.09.2022 12:23
bizim ülkemize gelenlerde yaptırıyor ve mecburi asıl acziyet sigorrta şirketlerinden alamamamız.Ama o şirketler bu işten milyonlar kazanıyor.  
 
Alper
30.09.2022 12:10
Nasıl olsa milletin vergilerinden ödenir.Kimler yararlanmadi kimler soymadi bu memleketti.Sen emekline 3500 lira ile geçin de.Sonra vergilerimizi böyle yesinler.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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