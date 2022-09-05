Orhan Uğurlu ‘AKP’nin çöküşünün resmi görüntüsü bu’ dedi ve açıkladı

Uğurlu, AKP hükümetinin son yaptığı elektrik ve doğal gaz zamlarına değinerek, “AKP’nin çöküşünün resmi görüntüsüdür.” dedi.

Uğurlu’nun paylaşımı şöyle:

"Elektrik ve doğal gaz zamlarını 1 Eylül’de yapması;

AKP’nin çöküşünün resmi görüntüsüdür.

12 Eylül’de açılacak okullar için aileler okul kıyafetlerini bu zamlar nedeniyle en az yüzde 20 zamlı alacaklar.

Tek Adam Rejimi ile Erdoğan ne yazık ki milleti asla düşünmüyor."