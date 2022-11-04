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Orhan Uğuroğlu Kılıçdaroğlu'nun Londra'dan hangi müjdeyle döneceğini açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu, İngiltere ziyaretinde adım adım takip eden Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu Kılıçdaroğlu'nun Londra'dan hangi müjdeyle döneceğini açıkladı…

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 16:27
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Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Londra'dan hangi müjdeyle döneceğini açıkladı

Orhan Uğuroğlu Kılıçdaroğlu'nun Londra'dan hangi müjdeyle döneceğini açıkladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İngiltere’ye gitti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyanın dev finans ve yatırım şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nu adım adım takip eden Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu Kılıçdaroğlu'nun Londra'dan hangi müjdeyle döneceğini açıkladı…

“CUMHURİYET TARİHİNDE EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MÜJDE”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğuroğlu mesajında; “CHP liderini Londra’da 4 gündür izliyorum.  Yeniçağ’da yarın 13.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantı ve temaslarının perde arkasını yazacağım. Bay Kemal cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş müthiş bir müjde ile dönüyor” ifadelerini kullandı…

İşte o paylaşım:

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Ahmet t.
4.11.2022 17:19
İstifa edecek herhalde :)  
 
Toros Yörüğü
4.11.2022 17:09
Biraz ciddiyet lütfen Gerçekleri görün artık kişi değil memleket önemli bu düşünceyle olmaz olmaz olmaz  
 
fatih
4.11.2022 16:46
mansur yavaş aday olmazsa millet ittifakı sittin sene iktidara gelemez bunu bilesin orhan bey  
 
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