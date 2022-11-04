CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İngiltere’ye gitti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyanın dev finans ve yatırım şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nu adım adım takip eden Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu Kılıçdaroğlu'nun Londra'dan hangi müjdeyle döneceğini açıkladı…

“CUMHURİYET TARİHİNDE EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MÜJDE”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğuroğlu mesajında; “CHP liderini Londra’da 4 gündür izliyorum. Yeniçağ’da yarın 13.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantı ve temaslarının perde arkasını yazacağım. Bay Kemal cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş müthiş bir müjde ile dönüyor” ifadelerini kullandı…

İşte o paylaşım: