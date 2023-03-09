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Yeniçağa maçında çıkan olaya biber gazlı müdahale

BAL Ligi mücadelesinde Yeniçağaspor ile Karabük İdman Yurdu karşı karşıya geldi. Maç sonunda çıkan olayları yatıştırmak için güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 10:26
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Yeniçağa Karabük İdman Yurdu maçında skandal olay

Yeniçağa maçında çıkan olaya biber gazlı müdahale
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Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 16. hafta mücadelesinde Yeniçağa İlçe Stadı’nda karı karşıya gelen iki ekip sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Yeniçağaspor taraftarları, misafir takım kafilesi arasında olaylar çıktı.

Güvenlik güçleri, biber gazıyla müdahale etti.

Karabük İdman Yurdu kafilesi yaşanan gerginliğin ardından Yeniçağa İlçe Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı.

Kulüp başkanı Adem Aydım hukuki sürece başlayacaklarını bildirdi.

"EMNİYETTEN BEKLENTİMİZ TAMPON BÖLGESİ AÇMASIYDI"
Sahada güzel bir futbol olsa da maç sonu için aynı şeyleri söyleyemeyeceğini belirten Başkan Aydım, “Paylaştığımız görüntülerde de görüldüğü üzere emniyet güçleri takımımın yöneticilerine, teknik heyetine ve futbolcularına orantısız güç uygulamıştır. Rakip taraftarları kesinlikle kontrol altına almamakla beraber yöneticilerimize saldırdılar ve vurdular.  Akabinde futbolcu Murat Saykal kardeşimize vurdular. Bizim emniyet güçlerinden beklentimiz tampon bölgeyi açmasıydı. Tam aksine soyunma odamızdan çıkan futbolcumuzu darp ettiler. Aynı zamanda takımımızın sosyal medya içeriklerini üreten arkadaşımıza durduk yere biber gazı ile müdahale ettiler” dedi.

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