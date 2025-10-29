Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Birçok şirket bayramı kutlamak için çeşitli medya kuruluşlarına ilan verdi.

Bu ilanlardan en dikkat çekici olanı Kalyon Holding’in ilanıydı. Kalyon Holding Odatv’ye Cumhuriyet Bayramı ilanı verdi. Her şey buraya kadar çok normal. Ancak Kalyon Holding Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarından biri olan Turkuvaz Medya’nın sahibi. Bu grubun amiral gemisi de Sabah gazetesi. Ancak Kalyon Holding’in ilanı Sabah gazetesinin ne basılı halinde ne de internet sitesinde yok.

Kalyon Holding İBB’den ihale alan şirketlerden biri. Bu yüzden iktidarla arasının bozulduğu uzun süredir kulislerde konuşuluyordu. Kendi medyasında Cumhuriyet Bayramı ilanının olmaması bu iddiaları tekrar gündeme getirdi.



