İYİ Parti liderliğiyle büyük umut rüzgârı estirdi.

Muhalefette seçime iki ay kala yarattığı kriz anılarda hala taze.

Seçim sonrası Erdoğan’la el sıkışma pozu verip emeklilik ilan etti.

İYİ Parti toparlanmaya çalışırken dün İstanbul İl Kongresi’nde tartışıldı.

Herkes ne oluyor, diye merak ederken...

Yeniçağ o soruların peşine düştü.

Ankara’da siyasetin sıcak koridorlarında dolaştı.

Türkiye’yi sarsacak bir yazı dizisine hazırlanıyoruz.

Vatansever seçmende hayal kırıklığı yaratan bir siyasi kariyer…

Sırlarla dolu bir dönemin öyküsü…

Okudukça sorularınız yanıt bulacak.

Bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekleyeceksiniz.

İYİ Parti’nin kuruluşu ve ittifaklar…

Akşener 6’lı masadan neden kalktı?

Tarihi seçimin sonucunu değiştiren şey neydi?

Milletvekili listeleri nasıl belirlendi?

Akşener dünkü İstanbul İl Kongresi'nde neden kafa kaldırdı?

Yazı dizisi Yeniçağ'da 25 Kasım’da başlıyor.