Yeniçağ'ın acı günü. Kırıkkale temsilcimiz Şevket Özsoy hayatını kaybetti

Gazetemizin Kırıkkale İl temsilcisi Şevket Özsoy hahatını kaybetti. Özsoy'un aynı zamanda İYİ Parti Kırıkkale İl Genel Meclisi üyeliği de bulunuyordu.

Özsoy, bir süredir kolan kanseri tedavisi görüyordu...

İYİ Parti İstanbul milletvekili ve Yeniçağ imtiyaz sahibi Ahmet Çelik de sosyal medta hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetemiz Yeniçağ Kırıkkale İl temsilcimiz aynı zamanda Kırıkkale İl Genel meclisi üyemiz Sn. Şevket ÖZSOY'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER DE UNUTMADI

Şevket Özsoy'un hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini açıklayan Meral Akşener, temsilcimizin ailesine başsağlığı diledi.

Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dava arkadaşım, Kırıkkale İl Genel Meclis Üyemiz Şevket Özsoy’un vefatını üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."