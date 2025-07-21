Yeniden Çözüm Süreci için işler iyi gitmiyor!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın, geçtiğimiz 7 Temmuz günü kardeşiyle yapmış olduğu aile görüşmesinin ardından Mehmet Öcalan, 12 Temmuz günü köyünde bir açıklama yaptı.

Bazı DEM Partililer ile birlikte, örgüt yayını olan bir TV’de yayınlanan açıklamasında Mehmet Öcalan, "Abdullah Öcalan’ın, Suriye’nin kuzeyindeki 'Rojava' olarak adlandırılan bölgede Kürtlerin silah bırakmayacağını söylediğini" açıkladı.

Mehmet Öcalan’ın açıklamasına göre Abdullah Öcalan, “Biz üzerimize düşen her şeyi yaptık, artık sıra devlette. Demokratik siyasetle mücadeleye devam etmek istiyoruz. Rojava’da Kürtler asla silah bırakamaz." demiş!

Aynı açıklamasında, "Öcalan, Suriye’deki HTŞ yönetiminin lideri için de 'Ahmet Şara IŞİD’in başıdır, yarın ne yapacağı belli değildir.' diyerek, PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin omurgasını oluşturduğu SDG için de 'SDG gerekirse Tabqa’da Suriye Demokratik Cumhuriyeti’ni ilan edebilir.' ifadesini kullanmış.

Cezaevlerinde açık aile görüşleri baş başa yapılır. Yani kapalı görüşlerde olduğu gibi herhangi bir kayıt yapılmaz. Aile görüşünde, aileler baş başa bırakılır, görevliler aile görüşmesini uzaktan izler, sadece gözlemde bulunurlar.

İşte bu yüzden Öcalan’ın aile görüşmesinde yapmış olduğu bu açıklamalar daha da önem kazanıyor.

Daha önceleri oldu bittiye getirerek, mutabık kalınan açıklamalarına son dakika eklemeler yapan Öcalan, anlaşılan bu kez de yetkililerin gözetiminden uzak ilk fırsatta YPG/SDG’ye ilişkin gerçek düşüncelerini paylaşmış.

Cumhur İttifakı iktidarının, “PKK, YPG, PYD hangi isimle olursa olsun tüm uzantılarıyla terör örgütü kendini feshetmeli.” açıklamasına ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan, sanki PKK’nın istenildiği gibi tüm yapılanmalarıyla birlikte kendisini feshettiği ve silah bırakma kararı aldığı algısına rağmen, Öcalan’ın PKK’nın Suriye yapılanması YPG’nin asla silah bırakmayacağını ve hatta gerekirse Tabqa’da Suriye Demokratik Cumhuriyeti’ni ilan edebileceklerini açıklamasına sessiz kalındı.

Mehmet Öcalan’ın, teröristbaşının açıklamalarını duyurmasının ardından yalnızca DEM Partisi İmralı Heyeti, Mehmet Öcalan’ı yalanladı ve Mehmet Öcalan’ın adı verilmeden yapılan açıklamada, “Heyetçe sunulan ve anlatılanlar dışında tahrif edilmiş, spekülatif ve mesnetsiz yorumlara tabi tutulmuş belge ve bilgilere itibar edilmemelidir.” denildi.

İyi de, Mehmet Öcalan, teröristbaşından aktardığı açıklamayı kendisi mi uydurmuştu? Tabii ki de hayır. Ama teröristbaşının gerçek düşüncelerini süreç zarar görmesin diye alelacele yalanlamak gerçeği değiştirmiyor.

Zaten gerçekler sonsuza dek de gizlenemez. İşte gizlenemeyen gerçekler bir bir açığa çıkıyor.

Köşemizde, PKK’nın sözde fesih kongresinde kamuoyuyla paylaşılmayan ve gizlenen birçok gerçeği sık sık sizlerle paylaşıyoruz. 12. Kongre’ye Öcalan’ın gönderdiği perspektifi de kısmen geçtiğimiz haftalarda yine bu sütunda sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi de Öcalan’ın, PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediği sözde fesih kongresine gönderdiği, daha önce bir kısmı örgütün kapanan aylık dergisinde yayınlanan “Demokratik Toplum Manifestosu” ortaya çıktı. Öcalan’ın yazdığı 9 Mayıs tarihli metinde teröristbaşı, “Devletlerle yürütülecek müzakere sonucunda antidemokratik yasalar kalkacak, hukuki reformlar gerçekleşecek. Yıllara yayılmadan makul bir süre içinde gerçekleşmelidir. Yukarıda çerçevesini belirlediğimiz hukuki reformlar gerçekleştirilmezse, o zaman çatışmalı ortam ister istemez kaldığı yerden devam edecek.” diyerek sürdürdüğü pazarlıktaki silah bırakma şartını hatırlatarak yeniden tehditler savuruyor.

Öcalan, 25 Nisan tarihinde DEM Parti’nin İmralı Heyeti’yle yaptığı görüşmede de, “... velev ki buna rağmen bazıları teslimiyet gibi yapıyorlar, hazırlıkları vardır, tehdit gibi algılanmasın, geçmişin 10 katı gibi olur. Eğer (TSK) saldırılar kongreden sonra da devam ederse, ne yaparlarsa yapsınlar. Hazırlıkları ne ise yaparlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde şehit verdiğimiz 12 askerimizin acısı yüreklerimizde tazeliğini korurken, PKK’nın son aylarda düzenlediği drone saldırılarında çok sayıda askerimiz de yaralandı. Son olarak, geride bıraktığımız hafta içinde PKK yine bir dron saldırısı gerçekleştirdi. PKK bu kez, Metina’da Pençe-Kilit Harekâtı 7. Komando Tugayı Bölgesi’nde askerî birliğimize düzenlediği dron saldırısıyla 2 askerimizi yaraladı.

PKK ile Cumhur İttifakı arasındaki Çözüm Süreci, kamuoyunun ve muhalefetin şeffaflık taleplerini hiçe sayarak kapalı kapılar ardında sürdürülürken, iktidar çevreleri ısrarla “Terörsüz Türkiye süreci planladığımız gibi yürüyor.” dese de hafta sonu terör örgütü PKK/KCK Yürütme Konseyi Eş başkanı Cemil Bayık, “Devlet yetkilileri her şeyin yolunda gittiğini iddia ediyor ama gerçek öyle değil.” diyerek açıklamalarda bulundu.

Bu hâlde, sormak gerekmez mi: “Bu nasıl silah bırakma, nasıl çözüm süreci?”