Yeniden doğmuş gibi: Şerban’ın inanılmaz değişimi herkesi şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden doğmuş gibi: Şerban’ın inanılmaz değişimi herkesi şaşırttı

54 yaşındaki sanatçı Carmen Şerban, geçirdiği fiziksel dönüşümle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şerban, değişiminin sırrını hayranlarıyla paylaştı.

Rumen müziğinin tanınmış ismi Carmen şerban, mart ayında 54 yaşına girmesinin ardından görünümündeki çarpıcı değişimle gündeme oturdu. Facebook üzerinden paylaştığı son fotoğrafında neredeyse tanınmaz hale gelen sanatçı, hayranlarından binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Birçok takipçi, ismini görmeseler tanıyamayacaklarını dile getirdi.

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Şerban, takipçilerinin yoğun soruları üzerine estetik sürecini açıkladı. Şarkıcı, insülin direnci tedavisinde kullanılan enjeksiyonlarla kilo verdiğini ve yüz germe operasyonu geçirdiğini belirtti. Click gazetesine verdiği röportajda ise günlük öğünlerini ünlü şef Catalin Scarlatescu’nun hazırladığını ifade etti. Ayrıca, menisküs sorununu enerji terapistleri ve fizyoterapi ile aşan sanatçı, düzenli yürüyüş yaparak formda kalmaya çalıştığını söyledi.

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