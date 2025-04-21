Yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul'un reklamı Arap kanallarında

İstanbul'a hem ekonomik hem de çevresel faktörlerden dolayı büyük bir yük getirecek olan Kanal İstanbul projesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile yeniden gündeme geldi.

Proje kapsamında kanal etrafında yer alacak olan konutların Sazlıdere Barajı'ndaki inşaatlarına başlandı.

Kanal İstanbul isyanı: Arap sermayesine peşkeş çekilecek bir proje

Gündeme oturan bu gelişme tepki ile karşılandı.

PROJENİN REKLAMLARI ARAP KANALLARINDA

İktidarın "çılgın proje" olarak da adlandırdığı projeye Arap ülkelerinden yoğun ilgi olduğu biliniyor. Öyle ki, projenin, tamamlanıp tamamlanmayacağı gündemde tartışılırken Arap kanallarında reklamları oynatılıyor.

Halk TV'de yer alan habere göre Ürdünlü Go Smart isimli şirket, daha önce yayımladığı tanıtım videolarında Kanal İstanbul projesinin güzergahında bulunan arsalara verilen imar iznini "müjde" diye duyuruyordu.

Firma reklam videosunu "Kanal çevresindeki arazilerdeki tüm yatırımcılar için müjdeli haberler var" diye yayımladı.

Kanal İstanbul rantı "Zira geniş alanlara sahip araziler imar planına dahil edildi ve nitelikleri imara uygun hale getirildi. Bu durum, bu bölgedeki yatırım değerini her geçen gün artırmakta ve sınırsız yatırım ufukları açmaktadır" diye pazarlandı.

REKLAMDA ERDOĞAN DA VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a reklamda yer verilmesi ise dikkat çekti.

Projeye dair tartışmalar sürerken Erdoğan, bazı sahnelerde adeta bir "referans" olarak gösterildi.

Kanal İstanbul'un tüm detaylarını Erdoğan'a anlattılar. 'Çılgın proje' yeniden tartışmaların merkezine oturdu