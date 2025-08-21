Yeniden İsmail Kartal! Resmen duyurdular: Süper Lig'de yılın sürprizi

Persepolis'ten ayrılan İsmail Kartal için hareketli saatler yaşanıyor. İran ekibinden ayrılan ve yeni adresi merak konusu olan İsmail Kartal'ın yeniden Süper Lig'e geri dönebileceği iddia edildi.

İSMAİL KARTAL PERSEPOLIS'TE BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ

İsmail Kartal, geçen sezonun ortalarında sürpriz bir şekilde İran ekiplerinden Persepolis'in başına getirilmişti. Ancak Tahran temsilcisindeki hikayesi fazla uzun sürmeyen Kartal, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.

İSMAİL KARTAL İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, yeni sezona da teknik direktör Jose Mourinho ile başladı. Ancak daha sezonun ilk lig maçında Göztepe ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertlilerde, Portekizli çalıştırıcının geleceği tartışma konusu oldu. Akşam'da yer alan habere göre; Ayrılık durumunda yerine getirilmesi düşünülen en büyük aday ise İsmail Kartal.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İsmail Kartal, geçen sezon Persepolis'in başında 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan 64 yaşındaki tecrübeli teknik direktör maç başına ise 1.75 puan ortalaması yakaladı.

