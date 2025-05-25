Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Aşıla'dan diyanete sert gönderme: Emekli ve asgari ücretliye zekat...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, "Maalesef geldiğimiz noktada Diyanet İşleri Başkanlığı, "Fitre ve zekatınızı asgari ücretlilere ve emeklilere verebilirsiniz" noktasına geldi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Devletin geliri mi yok da az veriyor? Hayır! Sadece bölüşümde adalet yok" dedi.

Mehmet Aşıla, partisinin 3. olağan kongresi için geldiği Bilecik'te esnafı ziyaret etti. Ziyaret esnasında asgari ücrete ara zam talebi ile PKK'nın silah bırakmasına dair açıklamalarda bulunan Aşıla, şunları kaydetti:

"Asgari ücret açıklanırken sendika başkanları Erbakan hocaya geliyor diyor ki, "Efendim yüzde 25 zam istiyoruz." Öyle deyince Erbakan hoca diyor ki, ‘Siz deli misiniz, siz işçinin düşmanı mısınız, onların sendikası mısınız? Bu işçi yüzde 25 ile nasıl yaşar?’ O zaman herkesin tarif ettiği gibi biz yüzde 100, yüzde 312’ye varan zamlar yaptık. Ama maalesef geldiğimiz noktada Diyanet İşleri Başkanlığı, "Fitre ve zekatınızı asgari ücretlilere ve emeklilere verebilirsiniz" noktasına geldi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Devletin geliri mi yok da az veriyor? Hayır! Sadece bölüşümde adalet yok! Bölüşümde adalet sağlanmadığı için bazı kesimler maalesef problem yaşıyor. Bizim zaten partiyi kurduğumuzda en önemli sloganımız buydu, "Yönetimde adalet, bölüşümde adalet." Bunu sağlamak için sahalardayız. Şu anda zam olsa ne olur? Etiketlere müdahale edemiyorsunuz. Yüzde 100 zam yapsanız da bu işin içinden yine çıkılmaz. Sadece üretimi teşvik edip, bölüşümde de adil olup herkesi yeteri kadar geçinecek seviyede bir ücrete mutlaka kavuşturmamız lazım. Bunun için de Milli Görüş lazım, açık ve net."

"PYD, YPG NE OLACAK, KCK NE OLACAK?"

Terör örgütü PKK’nın silah bırakması yönündeki gelişmeleri de değerlendiren Aşıla, şöyle konuştu: