Yeniden Refah Osmaniye İl Başkanı Türkmen: Çöpten sebze, meyve toplayan vatandaşlarımızdan, geçinemeyen emeklilerimizden hükümet haberdar değil mi?

Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Ekrem Türkmen, ''TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 44,38. Bu arada asgari ücrete yapılan artış yüzde 30. SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75, çalışan memur ve memur emeklisine yüzde 11,54. Bu mu adalet? Bu mu ücretlileri enflasyona ezdirmemek? Nerede çay simit hesabı? Milyonlar açlık sınırının altında. Yazık, günah değil mi? Çarşıda, pazarda yaşananlardan; çöpten sebze, meyve toplayan vatandaşlarımızdan, geçinemeyen, faturalarını ödeyemeyen emeklilerimizden hükümet haberdar değil mi?" dedi.

Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Ekrem Türkmen, il binasında düzenlediği basın toplantısında, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkmen, şu ifadelere yer verdi:

"Pasaport ve ehliyet harçlarına yüzde 43,93 zam yapıldı. Kimlik yenileme ve noter evraklarına yüzde 43,93 zam yapıldı. Trafik cezalarına yüzde 43,93 zam yapıldı. Ağustos’ta elektriğe yüzde 40, doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı. 2024 Ocak ayından 2025 Ocak ayına kadar bir yılda akaryakıta litre başına 15 lira zam yapıldı. Devletin belirlediği kira artış oranı yüzde 58,51. Özel okullar için belirlenen zam oranı yüzde 58,4. İnansak da inanmasak da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 44,38. Bu arada asgari ücrete yapılan artış yüzde 30. SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75, çalışan memur ve memur emeklisine yüzde 11,54. Bu mu adalet? Bu mu ücretlileri enflasyona ezdirmemek? Nerede çay simit hesabı? Milyonlar açlık sınırının altında. Yazık, günah değil mi? Çarşıda, pazarda yaşananlardan; çöpten sebze, meyve toplayan vatandaşlarımızdan, geçinemeyen, faturalarını ödeyemeyen emeklilerimizden hükümet haberdar değil mi? Bizim burada görüp yaşadıklarımızı hükümet ortakları görmüyor mu? Ankara bize çok mu uzak?

"MİLLETVEKİLLERİ YAŞANANLARI GÖRMÜYOR"

Seçimden sonra halkın arasına girmeyen milletvekilleri yaşananları görmüyor. İktidar partilerinin il yöneticileri de mi görmüyor? Hele köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zamlar dudak uçuklatıyor. Yandaş müteahhitlere kazandırdıkça kazandırmak için vatandaşın sırtına vurdukça vuruyorlar. Son bir yılda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yüzde 453, Avrasya Tüneli’ne yüzde 325, Osmangazi Köprüsü’ne yüzde 318, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yüzde 300, 1915 Çanakkale Köprüsü’ne yüzde 288 zam yapıldı. Biz orada değiliz, bize ne diyemeyiz. Bütün bu zamlar günün sonunda enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki göreceğiz, konuşacağız, itiraz edeceğiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz.

"PARAMIZ PULA DÖNDÜ, HİÇ DEĞİLSE HAYALLER KUŞ OLUP UÇMASIN"

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından söz verilen faizsiz evlilik kredisi nihayet bu yıl 81 ilde uygulamaya girecek. Evlilik kredisi çok zor şartlara bağlanmış. Hiç değilse çiftlerin aylık gelirinin asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması şartı bu listeden çıkarılmalıdır. Asgari ücret ne ki, 2.3 katı ne olsun? Kaldı ki 150 bin lira, 2023 başında açıklanan bir rakamdı. Aradan tam iki yıl geçti. Bu iki yılın enflasyonu ilave edildiğinde, olması gereken rakam 150 bin değil 350 bin lira. Paramız pula döndü, hiç değilse hayaller kuş olup uçmasın. Bir de buna bu yılın enflasyonu ilave edildiğinde, 150 bin lirayla değil düğün yapmak, beyaz eşya seti bile almak mümkün değil. Madem ki geç de olsa bu işi yaptınız, hiç değilse bir işe yarasın. Gençlerin hevesi kursağında kalmasın. Çalışmayan, iş aramayan, okumayan umutsuz gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor."