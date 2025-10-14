Yeniden Refah Partisi Çekerek İlçe Başkanı Hacı Osman Bakır, yaptığı açıklamada, uzun süredir teşkilatlar arasında iletişim ve karar süreçlerinde istişare eksikliği gibi nedenlerle istifalarını genel merkeze gönderdiklerini bildirdi.

Bakır, kendisiyle birlikte Aydıncık İlçe Başkanı Mehmet Ali Çekiç, Saraykent İlçe Başkanı Nihat Boyraz, Kadışehri İlçe Başkanı Cihan Güler ve Çayıralan İlçe Başkanı Muhammed Enes Erdoğan’ın da istifa ettiklerini aktardı.

Yaşanan sürecin artık sürdürülemez hale geldiğini ifade eden Bakır, şunları kaydetti:

“İki yıldır bizimle ilgilenen yok. Kimse gelip de bize necisin, neler yapıyorsunuz diyen yok. Kongre olacağı zaman 'Şu kadar adam getir' diyorlar ama onun dışında hatırımızı soran olmuyor. Biz kaç kere il teşkilatını, Yozgat Belediye Başkanını ziyaret ettik. Bizi bir kez bile ziyarete gelen olmadı. İlgi alaka görmediğiniz yerde siyaset yapmanın da anlamı yok.” diye konuştu.

Çayıralan İlçe Başkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istifa kararını duyurarak, "İl Yönetiminden duyduğumuz hicap doğrultusunda bu kararı almış bulunmaktayız" ifadesini kullandı.

Saraykent İlçe Başkanı Nihat Başkan ise, "Yozgat'ta yalnız kaldık, bize sahip çıkan yok. Başka partiye geçmeyi şu anda düşünmüyoruz" diye konuştu.