Son Dakika... Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı.

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, 4 gün önce yaptığı açıklamada partisinin hiçbir ittifakta yer almayacağını belirtmiş ve cumhurbaşkanı adayı oluğunu duyurmuştu.

HÜDA PAR İTTİFAKTA OLMAYACAK

Yeniden Refah Partisi'nin katıldığı Cumhur İttifakı'na katılması beklenen HÜDA PAR'ın ise ittifakı dışarıdan destekleyeceği öğrenildi.

HÜDA PAR tarafından yapılan açıklamada ise, seçimlere AKP listelerinden girecekleri belirtildi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "14 Mayıs parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI YETKİLİLERİ YSK'DA

Cumhur İttifakı'nın; AKP, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi olarak ittifak protokolünü teslim etmek için YSK binasına gittiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

AKP genel başkanvekillerinin geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi’ne yönelik ziyaretlerinin ardından, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılımı için 30 maddelik teklifi gündeme gelmişti. Yeniden Refah’ın 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılması talebinin AKP tarafından kabul edildiği iddia edilmişti. İktidar kanadı ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20 Mart'ta, partisinin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne ilişkin kararını açıklamıştı. Yeniden Refah Partisi'nin 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde hiçbir ittifaka dahil olmayacağını bildiren Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olacağını bildirmişti.