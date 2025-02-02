Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı 'Buyurun başlıyoruz'

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı 'Buyurun başlıyoruz'

Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Fatih Erbakan olduğunu açıkladı.

YPR hesabından yapılan açıklama sonrası Fatih Erbakan'dan da ilk paylaşım geldi.

Yeniden Refah Partisi'nin resim hesabından Cumhurbaşkanı adaylarının Genel Başkanları Fatih Erbakan olduğunu dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Cumhurbaşkanı Adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır" denildi.

Partisinin açıklamasını alıntılayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, "Buyrun Başlıyoruz!" açıklamasını yaptı.

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