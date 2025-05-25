Yeniden Refah Partisi Diyanet’in fitre açıklamasına sert çıktı: Devletin geliri mi yok

Mehmet Aşıla, daha sonra çarşıda Bilecik esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve onlara da Genel Başkan Fatih Erbakan’ın selamlarını iletti. Esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aşıla, partisinin 3. Olağan İl Kongresi için Bilecik’e geldiklerini, Türkiye genelindeki kongrelerini tamamladıktan sonra Ekim sonu veya Kasım ayı başında 3. Büyük Kongre’yi gerçekleştireceklerini belirtti. Aşıla, açıklamasında şunları söyledi:

“Diğer partilerden farkımız var. Yeni bir parti olmamıza rağmen köklerimiz 50 yıllık, ancak nihayetinde 6 buçuk yıllık bir partiyiz. İlk girdiğimiz seçimlerde Meclis’e milletvekili sokacak kadar oy aldık. Yüzde 3 oy oranı elde ettik. O seçimin 10 ay sonrasında ise Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olduk.”