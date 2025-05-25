Yeniden Refah Partisi Diyanet’in fitre açıklamasına sert çıktı: Devletin geliri mi yok

“SÖYLEM GÜZEL AMA EYLEMDE NE OLDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORUZ”
Son olarak, ‘Terörsüz Türkiye’ söylemiyle başlatılan yeni açılım süreci hakkındaki düşünceleri sorulan Aşıla, şunları ifade etti:
“Terörsüz Türkiye’yi kim istemez? Ancak açık ve net söylüyorum: Bizim Kürt problemimiz yok, bölge problemimiz var. Büyük İsrail projesinin ne olduğunu bilmeden diğer sorunları ortaya koyamayız, çözüm noktasında da ilerleyemeyiz. PKK’nin silah bırakması güzel, buna kimse karşı çıkmaz. Peki, PYD/YPG ne olacak? KCK ne olacak? Suriye’nin kuzeyinde Amerika’nın binlerce tır silahla donattığı ordu nereye gidecek? Eğer onlar silah bırakmayacaksa, zaten bir terör devletine komşu olmuş oluyoruz. Üstelik bu yapılar, Suriye ordusuna katıldıklarını ifade ettiler. Suriye ordusuna katılmış bir örgüte ‘Silahını bırak’ diyebilir miyiz? Yarın ‘Biz Suriye’nin ordusuyuz’ dediklerinde ne olacak? Söylem güzel, ama eylemde ne olduğunu görmek istiyoruz. Bu süreci kim yürütüyor, ne tür anlaşmalar yapıldı, sürecin sonu ne olacak, üniter yapımız ne olacak? Bir sabah kalktığımızda federasyonlaşmış olarak mı uyanacağız? Meclis’in bile bu konuda bilgisi yok. Tereddütlerimiz var. Yoksa kim istemez terörsüz bir Türkiye’yi?”