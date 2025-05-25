Yeniden Refah Partisi Diyanet’in fitre açıklamasına sert çıktı: Devletin geliri mi yok

Yeniden Refah Partisi Diyanet’in fitre açıklamasına sert çıktı: Devletin geliri mi yok
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, asgari ücret ve emekliye fitre tartışmasını eleştirdi. Aşıla, “Bu kabul edilebilir bir durum değil. Devletin geliri mi yok?” dedi.

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Yeniden Refah Partisi Diyanet’in fitre açıklamasına sert çıktı: Devletin geliri mi yok 1

Serhat Kaya-Bilecik/YENİÇAĞ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, partisinin 3. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Bilecik’teydi.

Aşıla, Atatürk Parkı önünde partililer tarafından karşılandı. Ardından parkta bulunan vatandaşları selamlayarak Genel Başkan Fatih Erbakan’ın selamlarını iletti ve herkesi düzenlenecek 3. Olağan İl Kongresi’ne davet etti.

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Yeniden Refah Partisi Diyanet’in fitre açıklamasına sert çıktı: Devletin geliri mi yok 2

Mehmet Aşıla, daha sonra çarşıda Bilecik esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve onlara da Genel Başkan Fatih Erbakan’ın selamlarını iletti. Esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aşıla, partisinin 3. Olağan İl Kongresi için Bilecik’e geldiklerini, Türkiye genelindeki kongrelerini tamamladıktan sonra Ekim sonu veya Kasım ayı başında 3. Büyük Kongre’yi gerçekleştireceklerini belirtti. Aşıla, açıklamasında şunları söyledi:

“Diğer partilerden farkımız var. Yeni bir parti olmamıza rağmen köklerimiz 50 yıllık, ancak nihayetinde 6 buçuk yıllık bir partiyiz. İlk girdiğimiz seçimlerde Meclis’e milletvekili sokacak kadar oy aldık. Yüzde 3 oy oranı elde ettik. O seçimin 10 ay sonrasında ise Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olduk.”

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Yeniden Refah Partisi Diyanet’in fitre açıklamasına sert çıktı: Devletin geliri mi yok 3

“DEVLETİN GELİRİ Mİ YOK?”

Aşıla, açıklamasının devamında, asgari ücrete Temmuz’da ara zam beklentisiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Maalesef geldiğimiz noktada Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre ve zekâtın asgari ücretlilere ve emeklilere verilebileceğini ifade eder hale geldi. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Devletin geliri mi yok? Hayır. Sorun, bölüşümde adaletin sağlanmaması. Bu yüzden bazı kesimler maalesef sorun yaşıyor. Partiyi kurduğumuzda sloganımız buydu: Yönetimde adalet, bölüşümde adalet. Bunu sağlamak için sahalardayız.”

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Yeniden Refah Partisi Diyanet’in fitre açıklamasına sert çıktı: Devletin geliri mi yok 4

“SÖYLEM GÜZEL AMA EYLEMDE NE OLDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORUZ”

Son olarak, ‘Terörsüz Türkiye’ söylemiyle başlatılan yeni açılım süreci hakkındaki düşünceleri sorulan Aşıla, şunları ifade etti:

“Terörsüz Türkiye’yi kim istemez? Ancak açık ve net söylüyorum: Bizim Kürt problemimiz yok, bölge problemimiz var. Büyük İsrail projesinin ne olduğunu bilmeden diğer sorunları ortaya koyamayız, çözüm noktasında da ilerleyemeyiz. PKK’nin silah bırakması güzel, buna kimse karşı çıkmaz. Peki, PYD/YPG ne olacak? KCK ne olacak? Suriye’nin kuzeyinde Amerika’nın binlerce tır silahla donattığı ordu nereye gidecek? Eğer onlar silah bırakmayacaksa, zaten bir terör devletine komşu olmuş oluyoruz. Üstelik bu yapılar, Suriye ordusuna katıldıklarını ifade ettiler. Suriye ordusuna katılmış bir örgüte ‘Silahını bırak’ diyebilir miyiz? Yarın ‘Biz Suriye’nin ordusuyuz’ dediklerinde ne olacak? Söylem güzel, ama eylemde ne olduğunu görmek istiyoruz. Bu süreci kim yürütüyor, ne tür anlaşmalar yapıldı, sürecin sonu ne olacak, üniter yapımız ne olacak? Bir sabah kalktığımızda federasyonlaşmış olarak mı uyanacağız? Meclis’in bile bu konuda bilgisi yok. Tereddütlerimiz var. Yoksa kim istemez terörsüz bir Türkiye’yi?”

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Yeniden Refah Partisi Diyanet’in fitre açıklamasına sert çıktı: Devletin geliri mi yok 5
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