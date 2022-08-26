Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı, Gülşen için “Bu kadının katli vaciptir” dedi

İmam hatiplerle ilgili sözlerinden sonra hedef gösterilen şarkıcı Gülşen, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ömer Yıldız’ın, Gülşen’in tutuklanmasından önce attığı tweet görenleri hayrete düşürdü.

“BU KADININ KATLİ VACİPTİR”

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ömer Yıldız Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu kadının katli vaciptir. Gülşen Tutuklansın” dedi. Yoğun tepkiler üzerine Yıldız paylaşım kısa süre sonra sildi.

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