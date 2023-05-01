Yeniden Refah Partisi kadın adayın fotoğrafını seçim aracına koymadı

Seçime günler kala partilerin propagandaları devam ederken Yeniden Refah Partisi’nin kadın milletvekili adayının fotoğrafını seçim aracına koymaması tepkilere sebep oldu.

Yeniden Refah Partisi kadın adayın fotoğrafını seçim aracına koymadı

Türkiye’de kadınların yaşadığı sorunlar her geçen gün derinleşiyor. Toplum içerisinde yaşadıkları sorunlar, iş hayatındaki problemler ve bezdiriler, karşılaştıkları şiddet gibi konular kadınların sosyal hayattan kopmalarına sebep olabiliyor.

Ülkemizde, siyaset içerisinde de kadına az yer verilmesi ve parlamentoda temsiliyetlerinin istenilen düzeyde olmaması uzunca bir süredir tartışılan konular arasında yer alıyor.

Ancak 14 Mayıs seçimleri gölgesinde bu konunun çözüme değil daha da tartışılan bir sürece sürükleneceği öngörülüyor. Bu öngörüye sebep olan durumun fotoğrafı ise Düzce’de çekildi.

Düzce’de seçim propagandası yapan Yeniden Refah Partisi’ne ait bir minibüsün üzerine milletvekili adaylarının ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın fotoğrafları konuldu. Ancak kadın aday olan Çiğdem Kulalı Seçkin’in fotoğrafına ise yer verilmedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Düzce'deki seçim arabası giydirilirken, kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı sadece gölge olarak verildi. Bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

fvcb-x4waaiblqx.jpg

fvcb-x4wcaak1hi.jpg

YRP İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Yeniden Refah Partisi, ittifak için şartlarını ortaya koyduğu maddeler arasında 6284 sayılı Kanun'la ilgili isteğini "İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin TBMM'de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması" ifadeleriyle dile getirmişti. Partinin genel başkan yardımcısı Doğan Aydal da "Cumhur İttifakı"na katılmak için 30 maddelik taleplerini ilettiklerini ve "Hiçbir problem yok" yanıtını aldıklarını söylemişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Twitterdan yaptığı açıklamada "6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" denilmişti.

İlgili Haberler
Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nden AKP'ye ağır eleştiri: Başta liyakatsiz insanlar var
Yeniden Refah Partisi'nde 'kadın - erkek yan yana oturamaz, fotoğraf çektiremez' kavgası
Yeniden Refah Partisi ittifaka katılmak için kadına şiddetin önlenmesi kanununun kaldırılmasını talep etti. Aile Bakanı kapıyı kapattı
Öne Çıkanlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Son Haberler
Alacağı cezayı araştırıp karısını öldürdü Güncel
Alacağı cezayı araştırıp karısını öldürdü
Hollywood senaristleri grevin eşiğinde Dünya
Hollywood senaristleri grevin eşiğinde
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Donald Trump, golf sahalarını ziyaret etmek için İskoçya'ya geldi Dünya
Donald Trump, golf sahalarını ziyaret etmek için İskoçya'ya geldi
Elçin Afacan cama çıkıp yarı çıplak poz verdi. 1 yılda 28 kilo vermişti Magazin
Elçin Afacan cama çıkıp yarı çıplak poz verdi. 1 yılda 28 kilo vermişti
Müzede sergilenen muzu yiyen sanat öğrencisi: Acıkmıştım Dünya
Müzede sergilenen muzu yiyen sanat öğrencisi: Acıkmıştım
Trabzonsporlu oyuncu aylar sonra evine döndü Spor
Trabzonsporlu oyuncu aylar sonra evine döndü