Yeniden Refah Partisi kadın adayın fotoğrafını seçim aracına koymadı

Türkiye’de kadınların yaşadığı sorunlar her geçen gün derinleşiyor. Toplum içerisinde yaşadıkları sorunlar, iş hayatındaki problemler ve bezdiriler, karşılaştıkları şiddet gibi konular kadınların sosyal hayattan kopmalarına sebep olabiliyor.

Ülkemizde, siyaset içerisinde de kadına az yer verilmesi ve parlamentoda temsiliyetlerinin istenilen düzeyde olmaması uzunca bir süredir tartışılan konular arasında yer alıyor.

Ancak 14 Mayıs seçimleri gölgesinde bu konunun çözüme değil daha da tartışılan bir sürece sürükleneceği öngörülüyor. Bu öngörüye sebep olan durumun fotoğrafı ise Düzce’de çekildi.

Düzce’de seçim propagandası yapan Yeniden Refah Partisi’ne ait bir minibüsün üzerine milletvekili adaylarının ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın fotoğrafları konuldu. Ancak kadın aday olan Çiğdem Kulalı Seçkin’in fotoğrafına ise yer verilmedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Düzce'deki seçim arabası giydirilirken, kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı sadece gölge olarak verildi. Bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

YRP İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Yeniden Refah Partisi, ittifak için şartlarını ortaya koyduğu maddeler arasında 6284 sayılı Kanun'la ilgili isteğini "İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin TBMM'de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması" ifadeleriyle dile getirmişti. Partinin genel başkan yardımcısı Doğan Aydal da "Cumhur İttifakı"na katılmak için 30 maddelik taleplerini ilettiklerini ve "Hiçbir problem yok" yanıtını aldıklarını söylemişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Twitterdan yaptığı açıklamada "6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" denilmişti.