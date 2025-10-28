Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, “Terör tüm hücreleriyle ve bütün şubeleriyle bölgeden silinmelidir. PKK'yla birlikte PYD de YPG de, KCK da bütün varlığını tasfiye etmeli ve silahlarını devlete devretmelidir” dedi.

Kılıç, artan enflasyon nedeniyle gençlerin evlenemediğini belirterek, "AK Parti yeni bir çalışma başlatmış. Evlenmeyen gençlerle yüz yüze görüşmeler yapacaklarmış. Öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum. Evlenmeyen gençler değil, evlenemeyen gençler demek lazım. Kavramlar bazen meselenin özü kadar önemli hale gelir. Gençlere soracaklar; ‘niye evlenemiyorsunuz?’ Üç çocuk hedefinden geldiğimiz yer ‘niye evlenemiyorsunuz’ sorusuna cevap aramaya kadar evrildi maalesef. Bu soru dünyayı yeniden keşfetmek değildir. Bu soru burnunun ucunu bile görememektir. Gelsinler bize sorsunlar. Gençler evlenemiyor çünkü aşk yok, iş yok. Gençler evlenemiyor çünkü ev yoksa eş de yok. Gençler evlenemiyor. Sorunun temelde ekonomik problemlerden kaynaklı olduğunu göremiyor musunuz?" diye konuştu.

Gençlerin evlenememesinin önündeki en önemli meselelerden birinin de "süresiz nafaka problemi" olduğunu iddia eden Suat Kılıç, konuyla ilgili Refah Partisi'nin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklediğini aktardı.

"MAKARNA TÜKETİMİ İSTATİSTİKLERİNE GÖRE TÜRKİYE OLARAK ZİRVEDEYİZ"

Suat Kılıç, Türkiye'nin makarna tüketimi istatistiklerinde zirvede olduğunu, kişi başına makarna tüketiminin son yıllarda 4,4 kilogramdan 7,3 kilograma çıktığını belirterek, "Türkiye'de makarna maalesef ağırlıklı olarak salçayla salçalı soslarla ya da sade olarak tüketiliyor. Yani karbonhidrat bakımından zengin olsa bile protein bakımından son derece düşük bir beslenme zinciriyle karşı karşıyayız" dedi.

Türkiye'nin acilen gıda enflasyonunu kontrol altına alması gerektiğini belirten Kılıç, "Hububata, bakliyata, ete, süte, yumurtaya, peynire herkesin kolaylıkla ulaşabileceği tarım politikaları için artık daha fazla geç kalınmamalıdır" değerlendirmesini yaptı.

"TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ ACİL İNİSİYATİF ALMALI"

Kılıç, Lübnan hükümetinin 18 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile deniz sınırı anlaşmasını onaylamasını da şöyle değerlendirdi:

"Lübnan'ın 18 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşmayı onaylaması, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarını Türkiye'nin dışında kurgulayan bir çerçevenin güçlendiğini ve Ankara'nın bölgesel tezlerine karşı doğrudan bir meydan okuma içine girildiğini göstermektedir. Lübnan hükümetinin Kıbrıs Rumları'yla deniz yetki alanlarında vardığı mutabakat, Türkiye'nin çıkarları açısından tehdittir ve büyük bir risk teşkil etmektedir. Bu gelişmeler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz faaliyetlerine ara vermesiyle bir arada değerlendirildiğinde kaygılarımız daha da artmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki ekonomik ve politik çıkarları sessizce terk mi edilmektedir? Hükümet yetkililerinin yakın zamana kadar dilinden düşürmediği mavi vatan tezi nerededir? Hangi rafta bekletilmektedir? Mavi vatan terk mi edilmektedir? Lübnan hükümetinin Güney Kıbrıs'la olan mutabakatı Lübnan Parlamentosu'nda onaylanmadan diplomatik girişimlerle engellenmelidir. Türkiye bunu yapabilecek güçtedir. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekse Cumhurbaşkanlığı kabinesi acil inisiyatif almalı.”

"OLAY AĞIR CEZALIK BİR OLAYDIR"

Suat Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğine" ilişkin açıklamasına yönelik de "Açıkladığı rakamlar vahim. Türkiye liglerinde görev yapan 572 hakemin 372 iki tanesinin bahis hesabı var. Bunlardan 153 tanesi de aktif bahis oyuncusu. Hele hakemin bir tanesi var ki 27 bin civarında bahis yapmış. Bir diğeri 10 binden fazla bahise katılmış. Olay ağır cezalık bir olaydır. Çünkü Türkiye'de futbol sektörü çok büyümüş durumdadır. Hacı Osmanoğlu'nu tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. Geç olsun güç olmasın diyorum. Bu adımlar sıklaştırmalıdır" ifadesini kullandı.

PKK'NIN TÜRKİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararıyla ilgili de konuştu.

PKK'nın ve bütün terör örgütlerinin silahlarını bırakmasından memnuniyet duyacaklarını söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye tezine verdiğimiz destek herkesin malumudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyona da bu nedenle bir milletvekilimizi üye olarak bildirdik. Terörsüz Türkiye sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Ama umut hakkı gibi, teröristlerin afa uğraması gibi, sivil siyasi alana gelmesi gibi konulara koyduğumuz mesafeyi de baştan ilan ettik. O mesafemizi de muhafaza ediyoruz. PKK'nın silah bırakması iyi bir şeydir. PKK'nın Türkiye'yi terk etmesi de iyi bir şeydir. Ama hep başından söylediğimiz gibi zaten Türkiye hem sınır içinde terörle mücadele etmiştir hem sınır ötesinde terörle mücadele etmiştir. PKK'nın zaten ağırlıklı unsurları sınır ötesinden Türkiye'ye saldırılar gerçekleştirmiştir. Teröristler gruplar halinde sınırı geçerek sınır boylarındaki karakollara baskınlar düzenlemiştir. PKK'nın Türkiye'den çekilmesi, kulaklarımızın ilk kez işittiği bir şey değildir. Önemlidir ama yeryüzünün en önemli gerçeği değildir. Zira Irak'taki, Suriye'deki terör örgütü faaliyetleri, Türkiye'deki terörist faaliyetleriyle birlikte birlikte sona ermelidir. Terör tüm hücreleriyle ve bütün şubeleriyle bölgeden silinmelidir. PKK'yla birlikte PYD de YPG de KCK da bütün varlığını tasfiye etmeli ve silahlarını devlete devretmelidir."