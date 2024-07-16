Yeniden Refah Partisi'nde istifa

Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı Uğur Türkmen, partisinden ve üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Türkmen, Elmalı halkına ve partiye en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını ifade etti. İstifa sürecine ilişkin şunları belirtti:

"Kurulduğu günden bu yana onurla yürüttüğüm Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanlığı görevimden ve üyeliğimden istifa ediyorum. Görev sürem boyunca, Elmalı'ya ve partimize en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ettim. Yeniden Refah Partisi’ne, milli görüş davasının yüksek ideallerine inandığım için katıldım ve bu idealler doğrultusunda çalıştım. Ancak, yaşadıklarım bu ideallerin günlük siyasi çıkarlar için kullanılmaya başlandığını gösterdi. Milli görüş, kimsenin çıkarları için araç olmamalıdır. Partimizin kazanması için mücadele etmek varken, bazı kişiler kendi menfaatleri için çaba sarf etmemelidir. Beni destekleyen üyelere teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini diliyorum. Gelecekte ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğim. Tüm üyelerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."