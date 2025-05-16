Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi!

Konya’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Yeniden Refah Partisi’nden Sarayönü Belediye Meclis Üyesi seçilen Mustafa Derinsu, Emre Genç, Şükrü Büyükyılmaz, Mehmet Ateş ve Mehmet Günay ortak bir açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

“YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN İSTİFA EDİYORUZ”

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Sarayönü için Kurşunlu’dan Boyalıya kadar 1088 kilometre karelik alanda 26 mahallemiz için hizmet köprüsü kurmak ve hizmet sancağını zirveye taşımak adına Yeniden Refah Partisi’nden istifa ediyoruz. Görevimize şimdilik bağımsız olarak devam edip bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızla birlikte istişare ederek yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Kararımızın başta Sarayönü ilçemiz olmak üzere hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.”

YENİDEN REFAH'TA YAPRAK DÖKÜMÜ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan, Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz partilerinden istifa ederek AKP saflarına katılmıştı.

YRP’li Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan da partilerinden istifa ederek yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini açıklamıştı.