Yeniden Refah Partisinde istifa depremi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yeniden Refah Partisinde istifa depremi

Sivas'ın Gemerek ilçesi Belediye Başkanı Sezai Çelikten, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sivas'ın Gemerek ilçesi Belediye Başkanı Sezai Çelikten, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden aday olan ve yüzde 58.91 oy oranıyla belediye başkanlığı görevine seçilen Çelikten, partisinden ayrılma kararı aldı.

Çelikten'in yanı sıra Yeniden Refah Partisi'nden 9 belediye meclis üyesi ile bir il genel meclis üyesi de istifa etti.

Belediye Başkanı Sezai Çelikten'in şimdilik bağımsız olarak görevini sürdüreceği belirtilirken, istifanın gerekçesinin ilçeye daha etkin ve verimli hizmet sunma isteği olduğu ifade edildi.

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