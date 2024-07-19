Yeniden Refah Partisi’nde şok üstüne şok. Gerçek günler sonra ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden Refah Partisi’nde şok üstüne şok. Gerçek günler sonra ortaya çıktı

Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkanlığı, Bekir Bozkaya'nın ilçe başkanlığından istifa ettiğini duyurması hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Yeniden Refah Partisi'nde yaşanan istifalar zincirine bir kriz daha eklendi.

Sivas Merkez İlçe Başkanı ve 220 üyenin istifası üzerine, Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, istifa eden ilçe başkanının aslında bu görevde olmadığı vurgulandı.

"YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Sivas İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sivas Merkez İlçe Başkanı ve 220 üyenin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Merkez İlçe Başkanı olduğu iddia edilen kişi, aslında bu görevi yürütmemektedir. İddia ettikleri görevlerde bulunmamalarına rağmen partimize zarar vermek amacıyla bu eylemleri gerçekleştirdikleri için yasal haklarımızı kullanacağımızı ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Sivas Merkez İlçe Başkanı Bekir Bozkaya, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı görevinden ve 220 üyesiyle birlikte istifa ettiğini duyurmuştu.

Bozkaya, istifasına neden olarak İl Başkanı Fatih Kalkan’ın seçim günkü tavırlarını gösterdi. Bozkaya'nın açıklamasında, Kalkan’ın sandık görevlilerine yönelik hakaret içerikli sözlerinin ve iftar yemeği göndermemesinin etkili olduğu belirtildi. Bozkaya, “Seçim gününde parti binasında iftar yemeği verilmemesi ve ardından sandık görevlilerine yönelik ‘Zıkkım yesinler, gebersinler’ şeklindeki sözler, çok büyük bir rahatsızlık yarattı. Bu durum, 400 sandık görevlisinin de istifasına yol açtı. İl başkanının bu davranışlarından dolayı özür bile dilememesi, kadrosunda çalışmamızı imkânsız kılmaktadır. Hemşehrilerimize hizmet etmek bizim görevimizdir ve bu hizmete devam edeceğimize halkımızın huzurunda söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

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